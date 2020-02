“F1 moet geen IndyCar worden”, waarschuwt Szafnauer

In 2021 gaan de Formule 1-reglementen op de schop, met onder meer nieuwe technische richtlijnen en een budgetplafond om de uitgaven van de teams te beperken. Menig liefhebber vreest echter dat de ontwerpers weinig bewegingsvrijheid krijgen binnen de nieuwe technische reglementen. Daardoor zouden nagenoeg identieke bolides kunnen ontstaan waarmee een team zich niet meer kan onderscheiden van de rest. Geen goede zaak, vindt men bij Racing Point.

Teambaas Otmar Szafnauer is voorstander van een strenger budgetplafond maar meer vrijheid in het ontwerp zodat de teams optimale prestaties kunnen nastreven: "Persoonlijk had ik graag een lager plafond gezien maar wel de ruimte om de auto te ontwikkelen zoals we dat vandaag de dag doen", zegt hij in gesprek met Motorsport.com. "Bij een auto die ontwikkeld moet worden met een klein budget, wint de slimste. Bij een voorgeschreven ontwerp lijk je op IndyCar. Als iemand wint, komt dat door de betere rijder, betere engineers of wat dan ook. En dat is niet wat we willen. Er bestaan in de wereld al dergelijke formules, en hoe brengen zij het er vanaf?"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner had graag gezien dat het budgetplafond voor de introductie van de nieuwe regels was geïntroduceerd, om te voorkomen dat topteams in 2020 ontzettend veel geld uitgeven om in 2021 met een voorsprong aan het seizoen te beginnen. Szafnauer zei daar desgevraagd over: "Te laat? Misschien. Te hoog? Zeker weten. Ik ben het eens met Horner dat het plafond voor de regelverandering had moeten komen. Dan heb je geen jaar met enorme uitgaven, zoals dit jaar. Eerst het budgetplafond dus en dan pas de nieuwe regels."

