Bleekemolen: Verstappen en Hamilton evenveel kans op wereldtitel

"Dat ligt er allereerst aan hoeveel geld ik precies op zo'n voorspelling moet zetten", lacht Bleekemolen als Motorsport.com hem vraagt naar zijn verwachte wereldkampioen van 2020. "Maar goed: ik snap de vraag natuurlijk. Dan zou ik toch Hamilton en Max allebei vijftig procent kans geven. Ik denk namelijk dat ze gelijkwaardig zijn", is Bleekemolen ogenschijnlijk tamelijk optimistisch over de kansen van Verstappen in 2020.

"Maar als het nog net even op iemand uitremmen aankomt of als er echt iets speciaals moet gebeuren, dan gaat Max het altijd net iets beter oplossen. Ook beter dan Hamilton, ja", vervolgt Bleekemolen desgevraagd. De voormalig F1-coureur slaat Verstappen qua 'racecraft' dus nog iets hoger aan dan de zesvoudig wereldkampioen, maar noemt beide heren wat betreft de pure snelheid wel gelijkwaardig. "Ik denk dat ze allebei op zich even hard rijden. Dus als je de stopwatch erbij pakt, dan zal daar niet zo veel verschil tussen zitten."

De grootste variabele schuilt dan natuurlijk in die ene hamvraag: hoe competitief kan de combinatie Red Bull-Honda zijn in 2020? Aan de 'Deutsche Gründlichkeit' van Mercedes twijfelt Bleekemolen sowieso niet, waardoor de Zilverpijlen qua materiaal waarschijnlijk de benchmark blijven. "Maar de hoop is natuurlijk voor ons allemaal, met ons chauvinisme, dat de Honda het nu ook goed voor elkaar krijgt. En dat zou natuurlijk zo maar eens kunnen", is het vertrouwen bij Bleekemolen onverminderd groot. "En stel je voor dat zij dit jaar op het niveau van Mercedes komen, dan hebben we de wereldkampioen te pakken. Dan kunnen we de bekers alvast klaarzetten."

