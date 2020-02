Alonso: "Leeftijd zal geen rol spelen bij F1-comeback"

Van het twintigkoppige rijdersveld in de Formule 1 zijn er op dit moment zeven dertigplussers. Die groep - bestaande uit Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen, Daniel Ricciardo, Sergio Perez en Romain Grosjean - zal in de loop der tijd steeds kleiner worden nu steeds meer coureurs van de jongste generatie hun plek in de koningsklasse verwerven. Raikkonen is met 40 jaar de oudste van het veld, Hamilton volgt met 35 jaar.

De kans dat een oudere coureur zich bij dat veld voegt, is doorgaans niet heel groot. Maar er is een veteraan die op een terugkeer in 2021 aast: Fernando Alonso. De Spanjaard (38) maakt zich geen zorgen over zijn leeftijd, ook al zou hij na Raikkonen - mits de Fin doorgaat - de oudste zou zijn. "Ik denk niet dat mijn leeftijd een probleem is. Deze wagens zijn niet zo veeleisend. Je rijdt zeven of acht seconden per ronde langzamer op een zondag dan op een zaterdag. Met de nieuwe 18-inch wielen [die de F1 in 2021 wil introduceren] verandert ook het gedrag van de auto. Iedereen zal zijn manier van rijden dan moeten resetten", vertelde hij aan F1 Racing.

Toch is een comeback van Alonso niet ondenkbaar. Zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher ging hem daarin voor toen hij op 2010 na drie jaar afwezigheid weer op de grid stond, ditmaal met Mercedes. De 91-voudig Grand Prix-winnaar had toen een leeftijd van 41 jaar. Toch stond dat laatste hoofdstuk van zijn carrière in de schaduw van zijn eigen succesperiode met Ferrari en Benetton. "Michael kwam terug in het tijdperk van Pirelli, toen de banden erg gevoelig waren [Bridgestone was in 2010 voor het laatst leverancier]. We hadden vaardigheden ontwikkeld om met de banden om te gaan en ze niet te oververhitten, hij had er daarom meer moeite mee. In 2021 is dat geen probleem voor mij", aldus Alonso.

Het gevaar zit hem alleen wel in de keuze bij welk team hij zich voegt, mochten zich meerdere kansen voordoen. "De F1 is 'unfinished business', want mensen denken dat we meer hadden verdiend dan we daadwerkelijk bereikten. Vooral in de laatste jaren", geeft Alonso aan. "In de kasten van het museum [in Oviedo] staan veel prijzen, maar niets van de recente tijd en dat voelt raar. Het enige probleem is dat teams de nieuwe regels op verschillende manieren kunnen interpreteren. Je kan bij een team komen dat nu races wint, maar dat in de fout gaat met de volgende set reglementen. Zullen de mensen dan weer zeggen dat ik een verkeerde beslissing nam?"