Grosjean hakt knoop door en maakt op Gateway zijn ovaldebuut

Na zijn noodgedwongen vertrek bij Haas F1 maakte Romain Grosjean voor 2021 de overstap naar de IndyCar. Hij tekende een contract voor alle races op stratencircuits en road courses, maar de ovals liet hij schieten. Vanuit veiligheidsoverwegingen besloot de Fransman dat hij in ieder geval niet mee wilde doen aan de races in Texas en de Indy 500. Grosjean wilde niet dat zijn familie nogmaals in een moeilijke situatie gebracht zou worden, zoals dat gebeurde tijdens wat zijn laatste F1-race bleek in Bahrein.

Wel liet Grosjean in de afgelopen periode doorschemeren dat hij niet alle ovals over een kam wilde scheren. Zijn ogen waren daarbij vooral gericht op Gateway, de laatste oval die de IndyCar dit jaar bezoekt. Gateway is een oval van 1,25 mijl en heeft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Indianapolis en Texas, meer een stop-and-go-karakter. In maart sprak Grosjean al over deelname op Gateway met teambazen Dale Coyne en Rick Ware, en eerstgenoemde heeft aan Motorsport.com bevestigd dat er nu inderdaad plannen zijn om Grosjean op 20 en 21 augustus in te zetten tijdens de Bommarito Automotive Group 500.

“We gaan op 27 juli met Romain testen op Gateway, want we hebben alle intenties om daar volgende maand te racen”, zei Coyne, die van plan is om drie auto’s in te zetten tijdens de race: naast vaste rijders Grosjean en Ed Jones maakt ook Pietro Fittipaldi zijn opwachting. “Het wordt een goede test, want er zullen behoorlijk wat auto’s zijn. We hebben dus de kans om hem alleen te laten rijden en zodra hij meer vertrouwen krijgt, kunnen we hem in verkeer zetten. Zo leert hij wat de vuile lucht doet! Het is ook een goede test omdat die van dag naar nacht gaat - de start is in de middag en loopt door tot 11 uur ’s avonds. Dat geeft hem een goed beeld van hoe de baan evolueert en de verschillende downforceniveaus die hij gaat voelen in de warmte en in de nacht.”

Coyne wil langer door met Grosjean

Dale Coyne Racing durfde het dus aan om Grosjean dit jaar te laten debuteren in de IndyCar. Toch is er nog geen overeenkomst getekend voor 2022, ondanks de goede prestaties die de Fransman laat zien. Hoe ziet de toekomst eruit? “Velen hebben gesproken met Romain, maar er is nog niets over beslist”, zei Coyne. “Hij heeft dit jaar enorm goed gepresteerd, dus het is geen verrassing dat hij de aandacht trekt. Dat gold ook voor andere getalenteerde coureurs die in het verleden bij ons reden. Dat viel dus te verwachten. Maar er is niemand meer geïnteresseerd in hem dan wij zijn. Hij heeft het geweldig gedaan voor ons - hij heeft een geweldige persoonlijkheid en is een heel aardige gast, die van de IndyCar houdt sinds het moment dat hij hier is gekomen.”