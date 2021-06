Grosjean wil op Gateway debuteren in IndyCar-race op oval

Na zijn gedwongen vertrek uit de Formule 1 maakte Romain Grosjean de oversteek naar de Verenigde Staten. Daar kreeg hij de kans om bij Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing in te stappen voor een IndyCar-seizoen. Het oorspronkelijke schema van de Fransman bestond uitsluitend uit races op stratencircuits en reguliere omlopen. De races op ovals liet hij schieten vanwege het gevaar op grotere en zwaardere crashes, hoewel hij direct duidelijk maakte dat deelname aan de race op World Wide Technology Raceway (WWTR) nog niet was uitgesloten.

“Na St. Petersburg heb ik besloten om op Gateway te racen. Ik heb met Dale [Coyne] gesproken en gezegd dat ik dat graag zou doen”, verklaarde Grosjean in gesprek met RACER. Dat besluit zou in principe geen problemen moeten opleveren, te meer omdat Coyne in een eerder stadium al aangaf dat hij daar een extra auto kan inzetten voor de 34-jarige coureur. Een van de dingen die hem aanspreekt aan de oval van Gateway, is dat het een minder snelle oval is dan bijvoorbeeld de Indianapolis Motor Speedway. “Het is voor mij een goede oval om mee te beginnen. Het is een kort baantje, is iets minder snel en heeft meer rem- en acceleratiepunten. Dat voelt vertrouwd om mee te beginnen.”

In zijn eerste races in de IndyCar heeft Grosjean meteen een goede indruk achtergelaten. Al in zijn derde race pakte hij de pole-position op de road course van Indianapolis, om in de race tweede te worden achter Rinus VeeKay. Hij lijkt zich goed te voelen bij Dale Coyne Racing, maar met het toevoegen van ovalraces aan zijn schema kan Grosjean ook in beeld komen bij de topteams. “We komen in de buurt van het silly season”, weet de Fransman, die het goed naar zijn zin heeft in de Verenigde Staten en de IndyCar. “Het is een klasse waar ik van hou en waarin ik mij goed voel. Ik zie mezelf hier nog wel een tijdje blijven, maar daar moet alles natuurlijk voor samenkomen. Er zijn geweldige kansen, dus laten we kijken hoe dat gaat.”