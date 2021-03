Coyne zet mogelijk derde auto in voor Grosjean op oval Gateway

Vorige maand kondigde Dale Coyne Racing de komst van Grosjean aan. De voormalig Formule 1-coureur werd bevestigd voor de dertien races op reguliere circuits en stratencircuits in de auto met startnummer 51. De vier races op de ovals - in Texas, Indianapolis en Gateway - laat hij aan zich voorbij gaan en gisteren kondigde het team aan dat hij in die races vervangen wordt door Pietro Fittipaldi. De Haas-reserve viel in 2020 tijdens de laatste twee races van het Formule 1-seizoen ook al in voor Grosjean, die toen hij in de lappenmand lag als gevolg van zijn zware crash in de Grand Prix van Bahrein.

“Ten eerste ben ik enorm blij dat Pietro de kans krijgt om de speedways te doen”, zei Grosjean tijdens de mediadag van de IndyCar. “Ik was ook blij dat hij degene was die mij eind vorig jaar verving. Hij heeft het verdiend. Hij was een enorm goede reservecoureur voor Haas en bovendien is het ook een aardige jongen. We konden het goed met elkaar vinden. Toen hij me belde dat hij de races in Texas en de Indy 500 ging rijden, was ik heel blij voor hem. Ook voor Dale Coyne Racing is dit het juiste moment. Ik wens hem het beste en ik hoop dat hij onze kleuren met verve verdedigt in deze races.”

Vanaf de aankondiging van zijn overstap naar de IndyCar gaf Grosjean toe dat hij nog twijfelde over deelname aan de race op de korte oval van Gateway, waar de snelheden niet zo hoog liggen en het risico op grote crashes relatief gezien iets lager ligt dan in Texas en Indianapolis. Ook nu geeft Grosjean toe dat er nog geen zekerheid is. “We hebben er nog niet echt over gesproken, maar ik denk dat er een grote kans is dat ik het zou willen doen. Maar laten we afwachten hoe de eerste races verlopen, daarna kunnen we het beoordelen.” Naar aanleiding van vragen van Motorsport.com bevestigde teambaas Coyne dat zijn team bereid is om op Gateway een derde auto in te zetten voor Grosjean, naast die van Fittipaldi en Ed Jones. Ook op Indianapolis is Dale Coyne Racing van plan een derde auto in te zetten, vermoedelijk voor James Davison.

Meerdere factoren bepalend voor langer verblijf

Grosjean tekende een eenjarige deal met Dale Coyne Racing en wordt ook in verband gebracht met deelname aan het World Endurance Championship, in de LMDh- of Hypercar-klasse. “Als ik geniet van mijn tijd in de VS, goed kan presteren, het gevoel heb dat dit is wat ik wil doen en mijn werk op een goede manier kan doen, dan wil ik absoluut blijven”, zei Grosjean over een langer verblijf in de IndyCar. “Maar op dit moment ga ik op veel fronten een uitdaging aan. Het is een nieuwe klasse, waarvoor ik veel moet reizen. Mijn familie blijft in Europa en soms zie ik ze een maand lang niet, en dat is best zwaar als vader. Maar ik ben er klaar voor om het te proberen. Als alles goed gaat, ik hiervan geniet en ik goede mogelijkheden heb voor de toekomst, dan haal ik graag iedereen hierheen om hier een aantal jaren te genieten.”