Motorsport Games gaat officiële IndyCar-game ontwikkelen

Miami, Florida, 15 juli 2021 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), de toonaangevende ontwikkelaar van games en esports-competities voor officiële raceklassen over de gehele wereld, heeft de licenties verworven voor de ontwikkeling van een racegame voor het Amerikaanse IndyCar-kampioenschap. De game wordt in 2023 verwacht voor Xbox, PlayStation en PC. Daarnaast wordt een esports-programma opgezet, dat al dit jaar van start kan gaan. De details van de competities, waaraan ook de NTT IndyCar Series-coureurs deelnemen, worden later bekendgemaakt.

“Motorsport Games en IndyCar zijn dolblij de fans eindelijk een dedicated gaming experience te kunnen bieden”, zegt Dmitry Kozko, CEO Motorsport Games. “De IndyCar Series is al decennialang een klasse van wereldniveau. We konden dan ook geen beter kampioenschap voor deze videogame franchise bedenken. IndyCar deelt onze ambitie om de racefans te voorzien van authentieke experiences. Fans kunnen een hoge kwaliteit en een meeslepende gameplay verwachten.”

“Onze samenwerking met Motorsport Games brengt de stevige strijd van de NTT IndyCar Series naar een wereldwijd gamepubliek dat hongerig is naar kwalitatieve racecontent”, aldus Mark Miles, President en CEO Penske Entertainment. “Net zoals het talent en de breedte van ons startveld, groeit het universum van IndyCar snel. Motorsport Games is toonaangevend en staat bekend om innovatie. We zijn ervan overtuigd dat onze fans 2023 en het debuut van deze nieuwe NTT IndyCar Series videogame omcirkelen in hun agenda’s.”

De samenwerking tussen beide partijen zorgt voor een gloednieuwe franchise waar race- en gamefans al tijden op wachten. De gedurfde, brutale en onverschrokken stijl van racen in de IndyCar is ideaal voor een videogame. De voornaamste raceklasse van Noord-Amerika bestaat uit een groeiend aantal rijzende jonge sterren en ervaren en snelle veteranen met wereldwijde faam. Deze durfals nemen het tegen elkaar op in een unieke mix van ovals, stratencircuits en permanente banen.

“Ik ben ontzettend blij dat onze fans straks thuis deze nieuwe videogame van de NTT IndyCar Series kunnen spelen”, zegt Arrow McLaren SP-coureur Pato O’Ward. “Dit is een geweldige kans voor de fans om nog dichterbij onze klasse te komen: in de weekenden kunnen ze ons aanmoedigen als wij racen, doordeweeks kunnen ze zelf op hun favoriete circuits rijden.”

Meer informatie op: https://indycargame.com/