Ferrucci stapt ook in Nashville weer in bij Rahal Letterman Lanigan

Graham Rahal en Takuma Sato zijn al enkele seizoenen de vaste coureurs van Rahal Letterman Lanigan. Dit jaar krijgen ze bij een geselecteerd aantal races gezelschap van een derde auto, die het startnummer 45 draagt. Tot dusver is die auto vier keer aan de start van een race verschenen en iedere keer nam Santino Ferrucci plaats achter het stuur. Tijdens de eerstvolgende race op het stratencircuit van Nashville, die van 6 tot 8 augustus wordt gehouden, is de 23-jarige Amerikaan er opnieuw bij. Dat heeft RLL bekendgemaakt.

“Ik kijk er enorm naar uit om opnieuw voor RLL en [sponsor] Hy-Vee te rijden. Het gaat een ongelooflijke race worden, want het is de eerste keer dat we te gast zijn in de straten van Nashville”, zei Ferrucci, die dit jaar ook parttime in de NASCAR Xfinity Series rijdt. “Het circuit heeft een geweldige lay-out die ons over een brug laat racen. Ik heb al een keer op een step over het circuit gereden, dus ik weet in ieder geval iets van de lay-out. Ik kijk uit naar de kans om een vervolg te geven aan de consistente top-tien-finishes voor het team, maar ik denk dat we absoluut mee kunnen doen om de overwinning als het weekend soepel verloopt.”

In zijn vier optredens voor RLL dit seizoen eindigde Ferrucci iedere keer in de top-tien. Zijn beste resultaat scoorde hij tijdens de Indy 500 en in de eerste race in Detroit, die hij beide op de zesde stek afsloot. Als gevolg van zijn resultaten staat de auto met startnummer 45 op de 21ste positie in het kampioenschap voor inschrijvingen. Mocht de bolide aan het eind van het seizoen nog op dezelfde positie bivakkeren, dan kan RLL rekenen op 825.000 dollar prijzengeld uit de Leader Circle-prijzenpot. Dat geld wordt uitgekeerd aan de eerste 22 auto’s in het kampioenschap voor inschrijvingen. Voor RLL is dat prijzengeld mogelijk precies wat nodig is om in 2022 uit te kunnen breiden naar drie fulltime inschrijvingen.