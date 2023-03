Rinus van Kalmthout begon het eerste IndyCar-weekend van 2023 bemoedigend. Op het circuit van St. Petersburg noteerde VeeKay prima tijden in de oefensessies. Derhalve leek een sterke kwalificatie te volgen, maar doordat de Nederlander gehinderd werd kwam hij niet verder dan de 24e startplek. De Ed Carpenter-coureur eindigde in 2021 en 2022 in de top tien op het stratencircuit en hield daarom de hoop op een sterk resultaat.

In de openingsronde profiteerde VeeKay van de chaos en stootte al snel door naar P18. De race werd stilgelegd om de rotzooi op te ruimen. De Nederlander koos vervolgens voor een andere strategie en ging verder op de hardste compound. Uiteindelijk vocht Van Kalmthout zich verder naar voren en belandde op de twaalfde positie. Josef Newgarden waagde vervolgens een inhaalactie, waardoor de 22-jarige Hoofddorper buiten de ideale lijn werd gedrukt en op het vieze gedeelte terechtkwam. Hij belandde in de bandenstapels. Jack Harvey knalde tegen VeeKay aan. Kyle Kirkwood deed datzelfde, en werd daarbij in de lucht gelanceerd. De Chevrolet van de Nederlander bleek zwaar beschadigd, waarna hij moest uitstappen. De enkelvoudig IndyCar-winnaar baalt als een stekker van het resultaat.

"Josef kwam naast me en ik week slechts een paar centimeter af van de ideale lijn, maar daar lag zo weinig grip dat de wagen gewoonweg niet meer te besturen was. De snelheid zat er tot aan dat punt goed in. Het was een goede keuze om voor een alternatieve strategie te gaan, want daardoor kwamen we in een rap tempo naar voren", aldus VeeKay. "Deze is wel heel zuur, zeker gezien het tempo wat we hadden in de vrije trainingen. Bovendien wil je de eerste race van het jaar natuurlijk gewoon finishen. Dat is goed voor je eigen gevoel en voor dat van het team, dan staat er tenminste een resultaat op het scorebord. Het positieve punt is dat we goed meedraaiden. De snelheid is aanwezig.”

Van Kalmthout heeft nu een aantal weken de tijd om te bekomen van de pech. Op zondag 2 april krijgt het IndyCar-seizoen 2023 een vervolg op de Texas Motor Speedway.