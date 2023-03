Met Romain Grosjean op pole-position en Rinus van Kalmthout op startpositie 24 werd het IndyCar-seizoen zondagavond iets na 18.00 uur Nederlandse tijd afgetrapt met de St. Petersburg Grand Prix. In de openingsronde moest de rode vlag echter al gezwaaid worden. Santino Ferrucci drukte Helio Castroneves in een spin, waarna ook Simon Pagenaud, Sting Ray Robb en Devlin DeFrancesco erbij betrokken raakte. Laatstgenoemde werd nog in de lucht gelanceerd toen hij geraakt werd door Benjamin Pedersen. Alle coureurs stapten ongeschonden uit, maar de code rood was nodig om de baan weer vrij te maken.

Het bleek de opmaat naar een bijzonder chaotische eerste IndyCar-race van 2023, waarin uiteindelijk slechts zestien coureurs de finish zouden halen. Een van hen was Conor Daly, die na zo'n 35 ronden spinde en daarmee een neutralisatie veroorzaakte. Kort na de herstart zou zijn teamgenoot bij Ed Carpenter Racing, Van Kalmthout, in bocht 4 in de bandenstapels glijden. Jack Harvey kon de Nederlander niet ontwijken en Kyle Kirkwood kon ook niet om het gestrande tweetal heen. Hij lanceerde zichzelf over beide auto's heen, maar kon wonder boven wonder zelf terugrijden naar de pits. Voor Harvey en Van Kalmthout zat de race er wel op, waarmee zij opnieuw een neutralisatie veroorzaakten.

Vooraan had Scott McLaughlin intussen de leiding genomen, die hij bij de twee daaropvolgende herstarts ook zou behouden. Wel wist Grosjean goed bij te blijven, terwijl Pato O'Ward, Scott Dixon en Marcus Ericsson meer moeite hadden om het tempo vooraan te volgen. Het was vervolgens wachten op de laatste ronde met pitstops, die tussen ronde 65 en 71 werden afgewerkt. Direct na de pitstop van leider McLaughlin ging het echter fout. Grosjean wilde op zijn reeds opgewarmde banden een inhaalactie inzetten en liet ruimte voor de Penske-rijder, die echter een momentje kende en de Andretti-bolide daardoor raakte. Beide coureurs raakten de muur, wat een nieuwe caution opleverde en voor Grosjean einde wedstrijd betekende. McLaughlin keerde nog terug naar de pits en reed de race gewoon uit, al had hij wel een ronde achterstand.

Vooraan kreeg O'Ward daardoor de leiding in handen en aanvankelijk sloeg de Arrow McLaren-coureur nog een gaatje richting achtervolger Ericsson, maar de Zweed hengelde hem in de slotfase weer binnen. Met nog vier ronden te gaan had O'Ward een momentje bij het uitkomen van de laatste bocht, waardoor Ericsson voorbij kon komen. De Ganassi-rijder werd na 100 ronden afgevlagd als eerste IndyCar-winnaar van 2023, ruim twee seconden voor O'Ward en teamgenoot Dixon. Alexander Rossi werd in zijn eerste race voor Arrow McLaren vierde. Callum Ilott eindigde keurig op P5, voor Graham Rahal en regerend kampioen Will Power. Alex Palou werd achtste, terwijl Christian Lundgaard en David Malukas de top-tien completeerden.

De eerstvolgende IndyCar-race wordt op 2 april verreden op Texas Motor Speedway, de eerste oval die de klasse dit jaar aandoet.

