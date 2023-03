Zeven teams reisden maandag af naar Birmingham in Alabama, waar zij een testdag hadden gepland op Barber Motorsports Park. Onder andere Andretti Autosport en Ed Carpenter Racing lieten verstek gaan, waardoor coureurs als Romain Grosjean en Rinus van Kalmthout niet in actie kwamen. Wel was er rijtijd voor voormalig Red Bull F1-junior Jüri Vips. De Est mocht zijn testdebuut in een IndyCar maken bij Rahal Letterman Lanigan Racing. Hij verving vaste rijder Jack Harvey, die na zijn crash in St. Petersburg nog geen toestemming kreeg om weer in de auto te stappen. Vips maakte een solide indruk en eindigde op P13, zo'n 1,2 seconden achter de snelste tijd.

Die snelste tijd werd uiteindelijk gereden door Scott McLaughlin. De drievoudig racewinnaar, die in St. Pete nog crashte met Grosjean toen zij om de leiding streden, noteerde 1.06.222 en was met 104 ronden bovendien de productiefste coureur van de dag. Twee tienden achter de Penske-coureur eindigde teamgenoot Will Power op de tweede stek, terwijl Christian Lundgaard op drie tienden de derde tijd klokte. De vierde positie was voor Alex Palou, terwijl Josef Newgarden de vijfde tijd reed ondanks dat hij zich ziekjes voelde. Achter de derde Penske-rijder waren de verschillen klein: Marcus Armstrong, David Malukas, Marcus Ericsson, Graham Rahal en Scott Dixon voltooiden de top tien, maar eindigden allen binnen een halve tiende van Newgarden. Ericsson was overigens de enige rijder met een serieus incident. Hij spinde bij een outlap en verloor bij de impact zijn achtervleugel. Daardoor bleef de winnaar van de openingsrace steken op slechts 40 ronden.

Uitslag IndyCar-test Barber Motorsports Park

P Driver Team-Engine Lap time Laps 1 Scott McLaughlin Team Penske-Chevrolet 1m06.222s 104 2 Will Power Team Penske-Chevrolet 1m06.429s 97 3 Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan-Honda 1m06.525s 81 4 Alex Palou Chip Ganassi Racing-Honda 1m06.570s 72 5 Josef Newgarden Team Penske-Chevrolet 1m06.752s 46 6 Marcus Armstrong Chip Ganassi Racing-Honda 1m06.766s 82 7 David Malukas Dale Coyne Racing w/HMD-Honda 1m06.775s 93 8 Marcus Ericsson Chip Ganassi Racing-Honda 1m06.779s 40 9 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan-Honda 1m06.786s 79 10 Scott Dixon Chip Ganassi Racing-Honda 1m06.805s 76 11 Helio Castroneves Meyer Shank Racing-Honda 1m07.147s 83 12 Benjamin Pedersen AJ Foyt Racing-Chevrolet 1m07.239s 96 13 Juri Vips Rahal Letterman Lanigan-Honda 1m07.466s 91 14 Agustin Canapino Juncos Hollinger Racing-Chevrolet 1m07.551s 84 15 Sting Ray Robb Dale Coyne Racing w/HMD-Honda 1m07.580s 93 16 Simon Pagenaud Meyer Shank Racing-Honda 1m07.674s 92