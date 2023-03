Begin maart werd in St. Petersburg het startsein gegeven voor het IndyCar-seizoen 2023 met een race die voor Rinus van Kalmthout niet verliep zoals hij graag had gewild. De enige Nederlandse deelnemer in de hoogste Amerikaanse klasse met single-seaters moest na een mislukte kwalificatie vanaf positie 24 aan de race beginnen. Daarin wist hij keurige progressie te boeken, totdat een incident met Jack Harvey en Kyle Kirkwood zijn race in ronde 42 tot een vroegtijdig einde bracht. Zodoende heeft Van Kalmthout slechts negen punten overgehouden aan het treffen in Florida, waarna meteen een onderbreking van vier weken volgde richting het eerstvolgende raceweekend.

Dat raceweekend staat inmiddels dus voor de deur, want deze week wordt in Texas de tweede race van het seizoen afgewerkt. Na de seizoensopener op het stratencircuit in St. Petersburg wacht nu een compleet andere uitdaging, want de Texas Motor Speedway is een razendsnelle oval. Vorig jaar liet Van Kalmthout zien dat hij prima uit de voeten kan op de 2,4 kilometer lange oval, waar zondag in totaal 600 kilometer geracet gaat worden. De Ed Carpenter Racing-coureur kwalificeerde zich op de achtste positie en reed tijdens de race zelfs even aan de leiding, om uiteindelijk als tiende aan de finish te komen. Het jaar ervoor werd VeeKay al negende tijdens het tweede treffen in Fort Worth.

"De cowboyhoed en de laarzen staan klaar! Ik kijk enorm uit naar Texas en ik denk dat het voor ons een heel goed weekend gaat worden", blikt Van Kalmthout vooruit op de PPG 375 in Texas. De snelheid die hij vorig jaar liet zien op de oval, geeft hem hoop dat een klassering in de top-vijf zondag tot de mogelijkheden behoort. Vorig jaar was de snelheid goed en dachten we dat we Texas getemd hadden, maar uiteindelijk viel het niet onze kant op. We hebben alles bekeken en daar als team van geleerd. Daardoor denk ik dat we beter voorbereid zijn dan ooit. Het gaat lastig en zwaar worden, maar tegelijkertijd ook spannend. Ik heb er vertrouwen in dat we om een plek in de top-vijf kunnen strijden!"

De race op Texas Motor Speedway is de eerste race van 2023 waarin ECR drie auto's aan de start brengt. Naast vaste rijders Van Kalmthout en Conor Daly racet ook teameigenaar Ed Carpenter mee. Dat doet hij eveneens tijdens de Indy 500, de dubbele ontmoeting in Iowa en op Gateway.