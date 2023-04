Motorsport.com heeft vernomen dat het gaat om een tweejarige deal voor 2024 en 2025 met een optie voor nog een jaar. Het huidige contract van Will Power loopt aan het eind van dit seizoen af. Power kon nog niet reageren op het nieuws, Penske-teambaas Tim Cindric was niet beschikbaar voor commentaar voor de start van het raceweekend op de Texas Motor Speedway. Helemaal als een verrassing komt het nieuws niet. Titelsponsor Verizon tekende enkele weken geleden een nieuw meerjarig contract om de #12 van Power te sponsoren.

In de laatste jaren van de Champ Car World Series bivakkeerde Power bij Walker Racing. Na de hereniging van Champ Car en de Indy Racing League reed Power voor KV Racing. In 2009 kwam hij voor het eerst in actie bij Penske als vervanger van Helio Castroneves. Hij was daarna parttime actief voor het team en won de race in het Canadese Edmonton. Ondanks een zware crash op Sonoma, waar Power zijn rug brak, tekende Penske hem voor het volledige seizoen in 2010. Hij beloonde het team met meerdere overwinningen en drie achtereenvolgende vice-kampioenschappen.

In 2014 pakte Power vervolgens zijn eerste IndyCar-kampioenschap. Minder dan vier jaar later won hij ook het kroonjuweel van IndyCar: de Indianapolis 500. Vorig jaar bezorgde hij Penske nog een kampioenschap. Power heeft in totaal 41 overwinningen op zijn palmares, 38 daarvan haalde hij met het team van Roger Penske. Hij staat daarmee op de vijfde plek in de ranglijst van meeste overwinningen, slechts eentje achter Michael Andretti.