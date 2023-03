De IndyCar stapt in 2024 over op een nieuwe motorformule. De 2,2 liter V6-motor met dubbele turbo blijft de basis, maar daar wordt voor het eerst een hybride unit aan toegevoegd. Deze week testten zesvoudig kampioen Scott Dixon en tweevoudig kampioen Will Power namens Honda en Chevrolet met het oog op 2024 op de road course van Indianapolis, maar veel details wilden de motorfabrikanten - en IndyCar zelf - niet prijsgeven over de test.

IndyCar wilde tegenover Motorsport.com helemaal niets kwijt over de test die op voorspraak van de fabrikanten was opgezet, terwijl Honda aangaf dat het binnen twee weken meer wil vertellen over hoe het ervoor staat met de motoren voor 2024. Een woordvoerder van Honda bevestigde intussen dat de test niet draaide om de hybride component. Motorsport.com heeft inderdaad vernomen dat de tweedaagse test niet per se draaide om de hybride systemen. Power en Dixon zijn vooral bezig geweest met het testen van alle andere systemen om erachter te komen of de nieuwigheden voor 2024 de krachten van het racen kunnen weerstaan. Ook probeerden zij een nieuwe versnellingsbak uit.

Het huidige IndyCar-chassis stamt al uit 2012 en wordt door de teams en coureurs als te zwaar gezien, vooral doordat de afgelopen jaren diverse ingrepen zijn gedaan om de veiligheid te verbeteren. De komst van de hybride motorcomponenten gaat er in 2024 voor zorgen dat het gewicht met nog eens zo'n 45 kilogram gaat toenemen. De bolides van Chip Ganassi Racing en Team Penske werden daarom tijdens de test naar verluidt voorzien van ballast om de gewichtstoename na te bootsen. Tegelijkertijd heeft IndyCar een voorstel gedaan om het gewicht ietwat terug te brengen door over te stappen op een behuizing van de versnellingsbak van aluminium. Deze lichtere behuizing werd tijdens de test op Indianapolis gebruikt door zowel Penske als Ganassi.

Regen speelde een grote rol tijdens de tweedaagse test, al konden Power en Dixon gewoon blijven rijden doordat er regenbanden waren meegenomen door Firestone. Naar verluidt heeft het tweetal in totaal zo'n 600 ronden gereden op de road course van Indianapolis, waarbij er vrijwel geen technische problemen leken te zijn. Dat lijkt erop te duiden dat Chevrolet en Honda goede progressie boeken met de hybride component voor de power unit. De twee merken hebben de handen ineen geslagen nadat de oorspronkelijke plannen voor een 2,4 liter V6 met hybride unit van Mahle terzijde werden geschoven. De test kende wel twee minpunten: de hybride component werd dus niet gebruikt, en de regen zorgde ervoor dat de overige nieuwigheden niet zo zwaar belast werden als in droge omstandigheden het geval zou zijn.

De volgende test van Honda en Chevrolet met de motoren voor 2024 vindt hoogstwaarschijnlijk eind juni plaats op Indianapolis Motor Speedway. Dan wordt ook de complete hybride unit op de proef gesteld.