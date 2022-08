Rinus van Kalmthout tekent nieuw IndyCar-contract bij Ed Carpenter Racing

Rinus van Kalmthout zal dus ook volgend jaar de kleuren van Ed Carpenter Racing verdedigen. VeeKay, zoals hij in Amerika door het leven gaat, blijft hiermee langer trouw aan het team dat hem als eerste het vertrouwen heeft geschonken op het hoogste niveau in de Amerika. Nadat de geboren Hoofddorper zich in rap tempo door The Road to Indy had gewerkt, volgde begin 2020 de opstap naar de IndyCar Series met het ECR van teambaas en coureur Ed Carpenter.

VeeKay wist het vertrouwen van zijn werkgever in het debuutjaar meteen terug te betalen met zijn eerste podiumnotering en de titel Rookie of the Year. Het leverde een nieuw dienstverband op, een tweejarig contract dat aan het eind van 2022 afloopt. Tijdens die contractduur boekte Van Kalmthout vorig jaar zijn eerste IndyCar-zege op de road course van Indianapolis. Dit seizoen heeft het 21-jarige talent vijf top-zesnoteringen gescoord en bezet hij de elfde stek in het kampioenschap. Dat Ed Carpenter Racing traditiegetrouw sterk is tijdens de Indy 500 is in de voorbije jaren ook gebleken, onder meer doordat VeeKay zich in de voorbije twee edities op de eerste startrij wist te kwalificeren.

Het silly season richting 2023 heeft in IndyCar enkele Piastri-achtige trekjes, vooral in de saga rond regerend kampioen Alex Palou, al blijft Van Kalmthout in alle tumult op zijn post. VeeKay erkende zelf dat er weliswaar interesse in zijn diensten bestond doordat hij eind dit jaar een free agent zou zijn, al waren onder meer Penske en McLaren (dat met Palou dus ook in IndyCar in een contract-soap verzeild is geraakt) al voorzien. Enkele andere formaties zoals Chip Ganassi Racing zijn in het geruchtencircuit nog wel genoemd, maar de aankondiging van donderdag zorgt voor duidelijkheid: Van Kalmthout blijft op zijn plek en wel met een nieuw, meerjarig contract bij het door Chevrolet aangedreven ECR.

Het nieuwe contract is een blijk van waardering en toont aan dat Van Kalmthout ook in 2023 een belangrijk speerpunt zal zijn in de plannen van Ed Carpenter. Niet voor niets liet de teambaas enkele maanden geleden al aan deze site weten de ambities van VeeKay te delen en hem dolgraag te willen behouden. “Het vechten voor kampioenschappen, dat is uiteindelijk de ambitie. Het is mijn doel om hem de kern van ons team te maken, onze franchise driver zoals je ziet bij Scott Dixon en andere coureurs die lang voor hetzelfde team rijden. Mijn hoop is dat hij ons team richting de toekomst kan leiden en dat we samen voor kampioenschappen en Indy 500-zeges kunnen strijden.”

VeeKay is zelf logischerwijs ook zeer in zijn nopjes met de nieuwe deal. "Ik ben heel blij dat ik doorga bij Ed Carpenter Racing”, laat hij vanuit Nashville weten, waar komend weekend wordt geracet. “Het is de beste keuze om bij ECR te blijven, hier voel ik me goed bij. Aangezien het huidige seizoen nog loopt, is het fijn om zekerheid te hebben. Ik ga ervan uit dat deze nieuwe verbintenis het personeel van ECR, van engineers tot monteurs, ook een boost geeft. Ik blijf samen met hen bouwen aan iets moois!" Dat moois zet VeeKay naar eigen zeggen niet alleen neer, waardoor hij ook van de gelegenheid gebruik wil maken om enkele, belangrijke steunpilaren te bedanken. "Met de steun van Todd Ault en zijn BitNile kunnen we stappen voorwaarts zetten. Ik vertegenwoordig dit jaar de kleuren van het Bitcoin Racing Team en ben bijzonder dankbaar dat ik in mijn herkenbare oranje bolide mag rijden. Ik ben Ed Carpenter, Tony George en Stuart Reed dankbaar voor de mogelijkheid om mijn IndyCar-carrière voort te zetten in de vertrouwde omgeving van ECR", sluit hij af.

Door in 2023 ook voor Ed Carpenter Racing te rijden, zal hij vier opeenvolgende seizoenen voor het team uitkomen. Daarmee is hij de langstzittende fulltime rijder in het elfjarige bestaan van het team.