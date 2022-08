Van Kalmthout begint vanaf P10 in de straten van Nashville

Voor Rinus van Kalmthout - die deze week voor meerdere jaren bijtekende bij Ed Carpenter Racing - zat de kwalificatie er na deel twee op. 'VeeKay' eindigde in de sessie met de twaalf snelste piloten vanuit de groepsfase op de tiende plek. De geboren Hoofddorper noteerde 1.15.3897 als beste tijd op het stratencircuit van Nashville. De snelste chrono werd genoteerd door Alex Palou: 1.14.6437. Scott McLaughlin was de tweede man, Romain Grosjean eindigde als derde. Ook Christian Lundgaard, Josef Newgarden en Pato O'Ward mochten door naar de Firestone Fast Six. Kampioenschapsleider Will Power was een van de afvallers. Hij ging in de fout bij bocht 9, wat zorgde voor een gele vlag die O'Ward hinderde. Voor dit akkefietje werd Powers snelste ronde uitgegumd.

Groepsfase

Van Kalmthout was als vijfde doorgestroomd vanuit de groepsfase. Hij noteerde in die sessie met de Chevrolet van Ed Carpenter Racing 1.17.7101. Palou van Chip Ganassi Racing was ook toen het rapst (1.15.9983). Met nog zes minuten te gaan, werd de rode vlag uitgehangen omdat Devlin DeFrancesco was gestrand in bocht 4. Vlak voor het einde ging het daar ook mis voor Colton Herta, die stevig blokkeerde en in de bandenstapels belandde. Opnieuw zorgde dit voor een code rood en tevens het einde van de sessie. Onder meer Alexander Rossi en Felix Rosenqvist misten zo de boot voor een mogelijke Firestone Fast Six.

In de andere groep deed Power het kortst over een ronde in Nashville. Hij was met 1.14.7460 een stuk rapper dan Palou in groep 1. Team Penske-teamgenoot McLaughlin sloot af op P2, gevolgd door Lundgaard van Rahal Letterman Lanigan Racing. Ook Grosjean (Andretti) en Pato O'Ward (Arrow McLaren) overleefden de schifting. Onder meer titelkandidaten Scott Dixon en Marcus Ericsson van Chip Ganassi Racing konden gaan douchen.

Fast Six

In de Firestone Fast Six ging McLaughlin, zevende in het kampioenschap, naar P1 met 1.15.2275. Lundgaard vloog er met 1.14.7149 onderdoor, waarna Grosjean 1.14.6975 neerlegde. Het laatste woord was echter voor McLaughlin. De Chevrolet-coureur uit Nieuw-Zeeland pakte de pole dankzij 1.14.5555. Grosjean werd tweede (voor het eerst op de voorste rij met Andretti), gevolgd door Lundgaard, Palou, O'Ward en Newgarden (de nummer drie in de titelstrijd had als enige de hele sessie met primary-banden gereden).

De race in Nashville begint zondagavond om 21.00 uur (NL-tijd). Het belooft een snikhete wedstrijd te worden en daarmee een flinke uitdaging voor de coureurs. Zo klaagde O'Ward dat er in de cockpit amper ventilatie is en hij geen gekoelde kleding draagt. De langzamere stukken van het parcours zijn daarmee voor hem "ondragelijk". "Dit wordt waarschijnlijk de ergste race [van het jaar]", aldus de Mexicaan. "Ik kan niet uitleggen hoe afschuwelijk het in de auto is. Telkens bij het remmen spat het zweet tegen mijn vizier. Ook pole-man McLaughlin had het "behoorlijk warm". Volgens hem maakt met name de hoge luchtvochtigheid het rijden zwaar. De kwalificatie was zaterdag anderhalf uur later dan gepland begonnen door bliksem.

Uitslag: Kwalificatie Music City GP Nashville