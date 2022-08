Van Kalmthout mag met teams onderhandelen over contract voor 2023

Het derde IndyCar-seizoen van Rinus van Kalmthout nadert inmiddels de slotfase en daarmee komt ook het einde van zijn huidige contract bij Ed Carpenter Racing in zicht. Na afloop van de race op Laguna Seca is de 21-jarige coureur voor het eerst in zijn carrière een free agent en dat betekent dat hij een keuze moet gaan maken over zijn toekomstplannen. Contractueel gezien mag Van Kalmthout sinds begin deze week ook echt serieus gaan onderhandelen met teams die interesse hebben in zijn diensten. Om dat in deze fase van het seizoen in goede banen te leiden, heeft hij manager Adrian Sussman in de arm geslagen. Op die manier hoopt Van Kalmthout zijn hoofd bij het racen te kunnen houden.

"Natuurlijk is er het hele seizoen redelijk wat interesse geweest en dat is goed. Het is zeker een grote stap in mijn carrière", zegt Van Kalmthout in gesprek met RACER. "Het is de eerste keer dat ik aan het eind van mijn contract zit en nergens aan verbonden ben. Ik probeer me er echter niet te veel op te focussen, want Nashville komt eraan en het kan een afleiding worden. Ik wil Adrian er dus bij hebben om dat af te handelen, dan ga ik er na Nashville iets langer over nadenken."

Er zijn voor komend seizoen nog een paar plekjes vrij bij teams die over het algemeen iets hoger worden aangeslagen dan Ed Carpenter Racing. De meest in het oog springende plek is die van Alex Palou bij Chip Ganassi Racing. De Spanjaard verkast na afloop van dit seizoen naar McLaren, waar hij waarschijnlijk plaatsneemt in de auto met startnummer 7. Aanvankelijk leek Van Kalmthout ook in de running voor dat plekje, maar met Palou en Felix Rosenqvist heeft het team zelf al twee kandidaten in huis. Wellicht is de #29 van Andretti Autosport een optie als de renstal besluit dat Devlin DeFrancesco niet aan de verwachtingen voldoet. Mochten deze deuren gesloten blijven, dan kan Van Kalmthout er ook voor kiezen om nog een jaartje bij ECR te blijven.

Dat sluit de coureur uit Hoofddorp zelf ook niet uit, al denkt hij dat er in 2024 misschien wel meer concurrentie gaat zijn voor de beste plekjes in IndyCar. "Dat is absoluut een optie. Er komen in 2024 zeker ook plekken vrij, maar je weet nooit hoe het in de toekomst gaat lopen", aldus Van Kalmthout. "We zullen dus zien. Ik denk echter dat het niet verkeerd is om in vergelijking met anderen uit de pas te lopen. Ik denk dat er nog veel plaatsen vrij gaan komen en dat de contracten van veel jongens gaan aflopen in 2023. Er zijn dan veel coureurs die proberen om deze zitjes te bemachtigen, dus ik weet niet of dat dan per se goed of slecht is voor mij."