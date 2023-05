Na afloop van het huidige IndyCar-seizoen loopt het contract van Marcus Ericsson bij Chip Ganassi Racing af. Tot augustus kan hij formeel nog niet onderhandelen met andere teams, maar de 32-jarige coureur uit Kumla heeft al aangegeven dat diverse renstallen interesse hebben in zijn diensten. Zelf geeft hij echter de voorkeur aan een langer verblijf bij zijn huidige werkgever, met wie hij in 2022 de Indianapolis 500 won en de afgelopen twee seizoenen als zesde eindigde in het kampioenschap. Tot dusver werd Ericssons stoeltje bij Ganassi gefinancierd door de Zweedse miljardair Finn Rausing, maar de coureur wil bij zijn volgende contract betere voorwaarden bedingen.

Teameigenaar Chip Ganassi zei in Indianapolis dat Ericsson een grote toekomst in IndyCar voor zich heeft en dat hij graag wil dat die toekomst ook bij Ganassi ligt, maar dat er qua sponsoring nog het een en ander afgerond moet worden. Als Ericsson door Motorsport.com wordt gevraagd naar wat er met die opmerking bedoeld wordt, antwoordt hij: "Dat is een goede vraag, maar ik denk niet dat je die vraag aan mij moet stellen. Ik heb nu meerdere malen gezegd dat ik als topcoureur behandeld wil worden, want dat is wat ik in deze klasse ben. Dat is ook wat ik wil zijn en hopelijk lukt dat met Ganassi. Ik vind dat ik dat verdien."

Niet beïnvloed door onzekerheid over toekomst

Uit zijn periode in de Formule 1 bij Caterham en Sauber weet Ericsson hoe het is om een groot deel van het seizoen af te werken zonder duidelijkheid te hebben over zijn toekomst. "Zou ik het nu graag anders willen zien? Zeker, maar dat is niet het geval, dus ik kan mij er niet echt op focussen. Ik moet me concentreren op het leveren op de baan. Ik vind dat ik dat ook heb gedaan dit jaar", vervolgt Ericsson. "Ik ben dit seizoen sterk geweest en ging tot de vorige race aan de leiding in het kampioenschap. We zijn in goede vorm en ook voor de Indy 500 ziet het er goed uit. Ik moet mijn hoofd erbij houden en me daarop focussen, maar ik denk niet dat de situatie veel invloed heeft op mijn rijden. Ik ben gefocust op wat ik moet doen."

Ericsson maakte begin 2019 de overstap van de Formule 1 naar IndyCar. Na een seizoen bij Schmidt Peterson Motorsports stapte de Zweed voor 2020 over naar Ganassi, waar hij inmiddels voor het vierde opeenvolgende seizoen voor uitkomt. De samenwerking heeft tot dusver vier overwinningen opgeleverd, met als hoogtepunt de Indy 500-zege in 2022. "Ik heb enorm genoten van mijn tijd bij Ganassi, het is tot nu toe geweldig geweest", aldus Ericsson. "We hebben het ieder jaar opgebouwd en zijn ieder jaar sterker geworden als team. Het werkt tot nu toe heel goed."