Rinus VeeKay reed op Carb Day, zoals de vrijdag vóór de Indy 500 bekendstaat, 89 ronden, maar kwam in die ronden niet tot een snelle tijd. Hij reed een rondesnelheid van 222.166 mijl per uur en was daarmee de langzaamste van het veld na de laatste twee uur training. De 22-jarige Hoofddorper hield zich echter de hele sessie bezig met het vinden van een ritme voor zondag en op de onboard was duidelijk te horen dat hij bezig was met brandstofbesparing, aangezien hij veel liftte in de bochten achter verkeer.

Polesitter Alex Palou, die vorige week zondag met slechts 0,006 mijl per uur, omgerekend vier duizendsten van een seconde, sneller was in een run over vier ronden, sloot de vrijdag af met de vierde tijd. Palou zag de goud-witte Ed Carpenter Racing-bolide lange tijd achter zich rijden, maar VeeKay was niet geïnteresseerd in het inhalen van de Spanjaard. Daar verbaasde de Chip Ganassi Racing-coureur zich over. "Hij wilde me vandaag niet inhalen", blikt Palou terug op de racesimulatie met VeeKay. "Hij wilde gewoon brandstof besparen op Carb Day en ik begrijp niet echt wat hij op de baan deed. Maar als hij normaal rijdt, zullen we vaak [van leiding] wisselen. Ik weet niet of ik het zal zijn of iemand anders, maar als je tweede ligt is het makkelijk om in te halen terwijl als je vooraan ligt, kan je niet echt veel doen."

"Ik hoop vooral dat de leider in de race niet gek gaat doen, dat ze brandstof gaan besparen terwijl je aan de leiding gaat. Dat werkt niet en dan is het een gekkenhuis erachter", legt Palou uit. "Dus als ik de touwtjes in handen heb en aan de leiding ga, dan ga ik gewoon proberen om met iemand te spelen. Als ze dat niet willen, zoals Rinus vandaag, zullen we wel zien wat er gebeurt."

Sleutelrol in strategie

VeeKay stelde op donderdag nog dat brandstofbesparing een sleutelrol zou gaan spelen in zijn strategie voor de 107e Indy 500, in plaats van aan de leiding rijden. Hij was zo'n vijf mijl per uur langzamer dan de snelste man van de vrijdag, Takuma Sato. "Kwalificatiesnelheid betekent niets voor de race, we hebben daar een compleet andere auto voor", legde de Nederlander uit. "Ik weet dat we een zeer snelle auto hebben en het is erg belangrijk om vooraan te starten. Ik kan meteen in brandstofbesparingsmodus gaan achter Alex. Ik zal achter hem aansluiten en ervoor zorgen dat we tot het einde in de race blijven en dan zal ik het gevecht met hem aangaan wanneer we niet meer letten op brandstof."

Gevraagd door Motorsport.com naar uitleg over zijn geplande strategie, antwoordt VeeKay: "Als je in de top-vijf rijdt, zit je wel aardig veilig. Dan kan je brandstof besparen. Als je daar de hele race kan zitten, zit je goed voor het einde, wanneer je de aanval kan inzetten. Brandstofbesparing is belangrijk, dat leverde Alexander Rossi in 2016 de overwinning op. En we kunnen de strategie altijd nog veranderen en voluit gaan, maar dan kan je dat nooit meer terugwinnen. Ik denk dat er in het midden van het peloton wordt ingehaald, ik denk dat die jongens hun weg naar voren zullen vinden. Ik zie mijn teamgenoten Ed (Carpenter, red.) en Conor (Daly, red.) naar voren komen, maar als zij dat niet doen, moet ik samenwerken met die andere jongens en teams. Ganassi en McLaren zullen rond mij zitten, dus ik zal samenwerken met speciale jongens als Palou en [Felix] Rosenqvist, die er ook wel bij wil zitten aan het einde van de race, dus we moeten samenwerken."