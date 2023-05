De coureurs hadden sinds maandag niet meer gereden op de Indianapolis Motor Speedway en dus bood 'Carb Day' ze de laatste kans om alles in gereedheid te brengen voor de Indy 500 van zondag. Het was daarmee ook de laatste kans om in het ritme van het racen in verkeer te komen, wat zonder grote problemen verliep. De sessie werd wel al vroeg twee keer stilgelegd, maar dat was omdat de wedstrijdleiding een baaninspectie wilde doen omdat er vloeistof op de baan zou zijn gelekt. Met minder dan een uur te gaan werd de sessie kort onderbroken omdat Katherine Legge een losse wielmoer had en de auto aan de kant zette. Ook in de slotfase moest er een caution komen vanwege een lekke band van Devlin DeFrancesco, die al van geluk mocht spreken dat hij zijn auto uit de muur wist te houden.

Na de twee vroege onderbrekingen konden de coureurs eindelijk aan een langere run beginnen en daarin was Takuma Sato de snelste met een rondesnelheid van 227.855 mijl per uur. De Japanner, die in 2017 en 2020 de Indy 500 al op zijn naam schreef, was daarmee ruim sneller dan de competitie, al was dat vandaag niet van ultiem belang omdat het vooral om het gevoel in de auto draaide. Scott Dixon was met een rondesnelheid van 227.285 mijl per uur de nummer twee van Carb Day. Beide coureurs reden bovendien veel ronden: Sato reed 86 keer de oval rond, Dixon 83 keer. Zondag rijden de coureur 200 ronden over de 4 kilometer lange Indianapolis Motor Speedway.

Met dat aantal afgelegde ronden waren zij echter niet de grootste kilometervreters van de vrijdag. Die eer ging naar drie coureurs: Josef Newgarden, David Malukas en Rinus VeeKay reden allen 89 ronden. Laatstgenoemde sloot de dag als allerlaatste af. De 22-jarige Hoofddorper begint van de tweede plaats aan de 107e Indy 500, maar was met een rondesnelheid van 222.166 de langzaamste van de dag. Veel reden tot zorgen waren er echter niet, aangezien op de onboard - die de Nederlander heeft overgenomen van Ed Carpenter Racing-teamgenoot Conor Daly - duidelijk te horen was dat hij flink zat te liften in het verkeer en dus de focus legde op het managen van brandstof en de banden.

Zaterdag zullen de coureurs niet in actie komen. Zij zullen zich dan opmaken voor de bekende en altijd drukbezochte Festival Parade in de stad. Op zondag 28 mei wordt rond 18.45 uur Nederlandse tijd de groene vlag gezwaaid voor de Indy 500. Lees hier hoe de race in Nederland te volgen is.