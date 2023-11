Button en Ericsson nemen in 2024 deel aan 24 uur van Daytona

Jenson Button zal in de #40 Acura ARX-06 GTP stappen en die auto met Jordan Taylor, Louis Delétraz en Colton Herta delen tijdens het hoogtepunt van het IMSA-kampioenschap. Ericsson, die in 2022 nog de Indy 500 won, zal in de #10 GTP stappen van hetzelfde team en krijgt daar de ervaren Ricky Taylor, Filipe Albuquerque en Brendon Hartley als teamgenoten. Michael Andretti, voorzitter van Andretti Global, is blij met deze nieuwe aanwinsten. "Ik ben erg blij met de coureurs die WTRAndretti naar voren heeft geschoven voor de #10 en #40 Acura ARX-06 GTP-auto's voor Daytona", zegt Andretti. "WTRAndretti heeft een sterke geschiedenis in het rijden op topniveau en we doen er alles aan om alle puzzelstukjes bij elkaar te krijgen om zeges mee naar huis te nemen en met twee auto's mee te dingen naar het kampioenschap. De toevoeging van Marcus en Jenson aan een reeds bewezen team van endurancerijders zal zorgen voor een spannende en competitieve 24 uursrace."

Voor Button komt er op deze manier een vervolg aan zijn debuut in de GTP-klasse van IMSA. Op Road Atlanta kwam hij al namens JDC-Miller MotorSports in actie als teamgenoot van Tijmen van der Helm. De F1-kampioen van 2009 reed toen echter in de Porsche 963 en zal zich nu dus wagen aan de Acura. "Ik ben erg blij om aan te kondigen dat ik met Wayne Taylor Racing with Andretti zal racen in de Rolex 24 uur van Daytona in de #40 Acura ARX-06, samen met een van mijn Le Mans-teamgenoten en goede vriend Taylor, de supersnelle Louis Delétraz en Colton Herta, wiens carrière ik met veel interesse heb gevolgd", zegt Button. "Ik had afgelopen maand mijn eerste voorproefje van IMSA met de Petit Le Mans en ik vond het fantastisch. Ik zou niet gelukkiger kunnen zijn om op Daytona te racen met zo'n prestigieus team dat zoveel heeft bereikt in de langeafstandsracerij en vooral op Daytona."

Ericsson heeft op zijn beurt weer een link met Andretti, aangezien hij na vier jaar afscheid heeft genomen van Chip Ganassi Racing in de IndyCar en nu voor Andretti zal rijden. Het wordt voor de 33-jarige Zweed zijn tweede deelname aan deze race nadat hij in 2022 al had deelgenomen in de DPi-klasse, de voorloper van de GTP. "Ik ben verheugd en trots dat ik deel mag uitmaken van WTRAndretti voor de 24 uur van Daytona", reageert hij op het nieuws. "Nadat ik in 2022 van de race heb kunnen proeven, sta ik te popelen om terug te keren op de grid voor deze legendarische race. Het voelt fantastisch om te racen met een van de beste en meest succesvolle teams in de sport! Ik ben de dagen al aan het aftellen en kijk ernaar uit om met het team en mijn nieuwe teamgenoten samen te werken. Het is extra speciaal voor mij om te racen met Acura, HPD en HRC, die ik goed ken van mijn hele IndyCar-carrière. Kom maar op met 2024!"

Op deze manier heeft WTRAndretti alsnog twee Formule 1-coureurs weten te strikken, al had het gehoopt dat een coureur van het huidige veld zou deelnemen. Alexander Albon was de beoogde coureur maar ondanks steun van Williams is een deal toch van tafel geveegd.

De Rolex 24 at Daytona, zoals deze race bekendstaat in de Verenigde Staten, wordt traditiegetrouw afgetrapt met drie testdagen in de vorm van de Roar Before the 24 van 19 tot en met 21 januari. De 62ste editie van deze legendarische race volgt een week later, van 25 tot en met 28 januari.