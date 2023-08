Andretti heeft woensdag bevestigd dat Ericsson vanaf 2024 voor het team in de IndyCar rijdt, waardoor de Indy 500-winnaar van 2022 naast Colton Herta en Kyle Kirkwood zal racen. Dat betekent meteen slecht nieuws voor Romain Grosjean, achter wiens naam de nodige vraagtekens zijn gezet vanwege wisselvallige resultaten. Bovendien wordt David Malukas van Dale Coyne Racing gelinkt aan een overstap naar Andretti.

Ericsson, die na 2018 de Formule 1 moest afzwaaien, heeft tot nu toe vier races gewonnen in de vier seizoenen die hij in de IndyCar heeft gereden. De 32-jarige coureur uit Kumla had eerder dit jaar echter onenigheid met teameigenaar Chip Ganassi, aangezien hij vond dat hij gezien moest worden als een van de toppers in de Amerikaanse raceklasse, maar er niet naar betaald werd. Bij het sterke team van Andretti heeft Ericsson in ieder geval in 2024 de mogelijkheid om nog meer races te winnen.

"Ik ben erg blij en trots dat ik me volgend seizoen bij Andretti Autosport voeg", zegt Ericsson. "Andretti is een van de meest legendarische namen in de autosport, dus het is absoluut een droom die uitkomt om naar dit team te stappen. Ik wil Michael [Andretti] en Dan [Towriss, mede-eigenaar] bedanken voor hun vertrouwen in mij en ik kan er niet op wachten om iedereen binnen de organisatie te leren kennen. Het is een zeer spannend nieuw hoofdstuk in mijn carrière en ik kijk er echt naar uit om samen te werken aan het behalen van onze doelen. Er staan spannende tijden voor de deur en ik ben dankbaar voor deze kans."

In de verklaring van het team is nog niet bekendgemaakt welke van de Andretti-auto's Ericsson zal besturen en welke sponsors hij op de auto zal dragen, al wordt dat naar verluidt de #28 DHL-bolide van Grosjean. "Net als iedereen hebben we het succes van Marcus in de IndyCar nauwlettend gevolgd en we waren onder de indruk van hoe snel hij bewees dat hij bij de koplopers hoorde in wat misschien wel het competitiefste IndyCar-veld ooit is", zegt teambaas Andretti over zijn nieuwste aanwinst. "Het is geen geheim dat we races en kampioenschappen willen winnen en om daarin te slagen hebben we coureurs als Marcus nodig, die dat natuurlijke talent en die vastberaden drive hebben. We zijn enthousiast over de winnaarsmentaliteit die Marcus met zich meebrengt en ik sta te popelen om te zien wat het volgende seizoen voor ons in petto heeft."

Voor Grosjean is het nu dus nog maar de vraag of hij volgend jaar nog in de IndyCar in actie komt. De voormalig Haas F1-coureur begon nog indrukwekkend aan zijn avontuur aan de andere kant van de oceaan en behaalde dit seizoen twee keer de pole-position en kwam op Barber en Long Beach als tweede over de meet. Sindsdien vielen de resultaten tegen en zijn crashes meer regelmaat dan uitzondering geweest voor de 37-jarige Fransman. Wel staat een ding vast voor hem voor 2024: dan gaat hij aan de slag met het LMDh-project van Lamborghini, dat zowel in IMSA als het WEC in actie komt. Voorlopig blijft een langer verblijf in de IndyCar echter wel een prioriteit voor Grosjean, die naar verluidt al meerdere teams heeft benaderd.