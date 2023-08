Met die aankondiging voegt Jenson Button er nog een autosportavontuur aan toe, nadat hij eerder dit jaar al zijn debuut had gemaakt in de NASCAR Cup Series om vervolgens met een aangepaste NASCAR-bolide van Hendrick Motorsports deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans. Toen deelde Button ook al de auto met Rockenfeller. Voor de Petit Le Mans, een race van tien uur op het 4,055 kilometer lange Road Atlanta, stapt Button in de Porsche 963 GTP met Rockenfeller en Tijmen van der Helm. Laatstgenoemde racet dit seizoen samen met Rockenfeller in het IMSA-kampioenschap.

Button kijkt ernaar uit om zich te voegen aan deze line-up bij het klantenteam van Porsche. "Hoewel ik dit jaar met veel plezier mijn tanden zet in de NASCAR Cup Series, ligt een prototype met veel downforce toch meer in mijn comfortzone", zegt Button. "Dat gezegd hebbende zijn de Porsche 963, het IMSA-kampioenschap en Road Atlanta allemaal gloednieuw voor mij, dus ik kan niet wachten om ze alle drie aan te pakken met mijn teamgenoten voor dat weekend. Ik heb dit jaar met 'Rocky' samengewerkt op Le Mans en hij zal van onschatbare waarde zijn omdat hij fantastisch is in het ontwikkelen van auto's en teams. Hij is ook ongelooflijk snel en dat helpt altijd! Ik heb ook het genoegen om samen te werken met rookie Tijmen van der Helm, die gedurende het seizoen steeds meer snelheid en vertrouwen lijkt te krijgen."

Button nam onlangs nog deel aan de NASCAR Cup-race op de Indianapolis road course. Het was de derde race in de Amerikaanse raceklasse voor de 43-jarige F1-kampioen, die in de #15 Ford Mustang van Rick Ware Racing op het Circuit of the Americas als achttiende over de meet kwam. Op het stratencircuit van Chicago kwalificeerde hij zich als achtste, maar moest hij genoegen nemen met P21. Op Indianapolis zat er niet meer in dan de 28ste plek.

JDC-Miller MotorSports sloot dankzij aanleveringsproblemen wat later aan in IMSA, maar heeft toch al drie keer een top-vijf finish gepakt. Op Watkins Glen en Canadian Tire Motorsports Park werden Van der Helm en Rockenfeller vierde. "JDC-Miller MotorSports is vereerd om te bevestigen dat Jenson met ons meedoet aan de laatste race van het seizoen in onze Porsche 963 op Road Atlanta", zegt teambaas John Church. Het team had Button al graag in de auto gezet voor de race op Watkins Glen, maar 'dat is helaas niet gelukt omdat de druk bezette Jenson een aantal tv-verplichtingen' had. "Zijn prestaties spreken voor zich. Hij en Rocky hebben een hechte band gekregen door de uitgebreide ontwikkeling van de Garage 56 Camaro. We hebben er alle vertrouwen in dat hij snel zal integreren in het team en op snelheid zal komen in de 963."