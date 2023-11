Wayne Taylor, teameigenaar van Wayne Taylor Racing, liet destijds al weten dat het niet om Fernando Alonso - die al ervaring heeft in de 24 uur van Daytona en deze in 2019 wist te winnen - ging. Wel ging het om een coureur die het dit jaar 'erg goed' deed. Kevin Magnussen werd vanwege zijn verleden in IMSA ook al gelinkt aan het zitje in de Acura ARX-06 GTP, maar uiteindelijk bleek het volgens bronnen om Alexander Albon te gaan. Een aankondiging zou pas na het Formule 1-seizoen volgen, maar die lijkt er dus niet meer te komen.

RACER meldt dat Albon wel interesse had toen hij benaderd werd én dat Williams het plan volledig steunde, maar hoewel de gesprekken positief zijn verlopen, zijn er een 'aantal factoren' geweest waardoor deze gesprekken niet gevorderd zijn. De 24 uur van Daytona vindt plaats op 27 januari terwijl het Formule 1-seizoen een maand later begint met de testdagen in Bahrein, gevolgd door de eerste race van seizoen. Normaliter zijn F1-teams er niet happig op dat coureurs in hun vrije tijd aan evenementen meedoen waarbij de geblesseerd kunnen raken.

Wayne Taylor Racing heeft al vier keer de 24 uur van Daytona gewonnen en neemt in 2024 deel met twee exemplaren van de Acura ARX-06 in de GTP-klasse. Onder meer Brendon Hartley en Alonso hebben namens dat team gestreden in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. In 2019 was dat voor Alonso zelfs met succes: de Spanjaard streed met teamgenoten Jordan Taylor, Renger van der Zande en voormalig F1-coureur Kamui Kobayashi om de zege en kon na 24 uur racen het Rolex-horloge ophalen. Aan deze 24 uur van Daytona, het hoogtepunt van het IMSA-kampioenschap, hebben ook Lance Stroll en Lando Norris meegedaan. Zij reden in 2018 in de LMP2-klasse.

Dit jaar zou Magnussen samen met vader Jan aan de 24 uur van Daytona deelnemen met de Porsche 911 GT3 R van MDK Motorsports, maar vanwege een operatie aan zijn hand ging dat niet door. De Deen reed in 2021 in IMSA namens Chip Ganassi Racing in de #01 Cadillac DPi. Hij was toen teamgenoot van Renger van der Zande.