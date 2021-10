Carpenter: Drie kwalitatief goede opties voor zitje naast VeeKay in 2022

De strijd om het tweede zitje bij Ed Carpenter Racing lijkt tussen drie mannen te gaan: Conor Daly, Oliver Askew en Ryan Hunter-Reay. Zij maken de grootste kans om teamgenoot te worden van Rinus VeeKay, die in 2022 aan zijn derde seizoen in dienst van ECR in de IndyCar begint. Hunter-Reay mocht maandag op Barber Motorsports Park instappen tijdens de evaluatietest, waarbij de teams de kans krijgen om potentiële rijders voor het nieuwe seizoen aan de tand te voelen. Bij ECR werd gekozen om Hunter-Reay in te zetten tijdens die test, omdat Daly inmiddels twee seizoenen voor het team heeft gereden en men ook bekend is met Askew, die dit jaar op Road America inviel voor de geblesseerde VeeKay.

“Aan de zakelijke kant heb ik niet genoeg informatie om te zeggen of Ryan de favoriet is voor het stoeltje”, vertelde teambaas Ed Carpenter aan Motorsport.com. “Conor is een optie, Oliver is een optie en Ryan dus ook. Voor ons was deze test belangrijk omdat het ons de kans gaf om met Ryan te werken, terwijl we eerder al de kans hadden om met de andere twee te werken. En ik denk dat het voor Ryan ook belangrijk was om de kans te hebben en met ons kennis te maken. Deze test houdt in dat we nu meer data hebben om mee te werken als we intern en met de Air Force [de hoofdsponsor van auto nummer 20] praten, want zij spelen ook een rol in het besluit. Ik ben gewoon blij dat we drie kwalitatief goede opties hebben, ik zou nerveuzer zijn als het er slechts één was.”

De tweede auto van ECR wordt op de ovals traditiegetrouw bestuurd door Carpenter zelf, de road courses en stratencircuits worden door de andere coureur voor zijn rekening genomen. Ook Hunter-Reay dient zich daaraan te conformeren als hij bij ECR komt te rijden, maar Carpenter verwacht niet dat de IndyCar-kampioen van 2012 daar een probleem mee heeft. “Ik weet zeker dat hij graag het hele seizoen zou rijden, maar onze consistentie op de [Indianapolis Motor] Speedway spreekt hem aan. Hij begrijpt ook dat wij op dit moment niet alles in huis hebben om op alle ovals een derde auto voor mij in te zetten, hoewel dat is wat we allemaal zouden willen. Degene die het zitje dus krijgt, gaat de #20 delen. Dat accepteert hij.”