Tussen 2008 en 2021 reed Ryan Hunter-Reay onafgebroken fulltime in de IndyCar, eerst in dienst van Rahal Letterman Racing en Vision Racing en sinds 2010 voor Andretti Autosport. Na zijn noodgedwongen vertrek bij laatstgenoemde renstal kwam de 42-jarige Amerikaan niet meer uit in de hoogste Amerikaanse klasse met single-seaters, maar eind mei keert hij terug. Namens Dreyer & Reinbold Racing stapt Hunter-Reay in de bolide met startnummer 23 voor wat zijn vijftiende deelname aan de Indianapolis 500 moet worden.

"Dit nieuws wilde ik al enige tijd graag met jullie delen. De samenwerking met Dreyer & Reinbold is voor mij een unieke kans en ik kan niet wachten om terug te keren op Indianapolis Motor Speedway", zegt Hunter-Reay. "Ik voel me enorm gefocust en zit vol energie. De Indy 500 is niet zomaar een race, voor mij is het een manier van leven. Het feit dat DRR een gestroomlijnd programma is dat alle energie in de maand mei stopt, trok mij enorm aan. Je zou kunnen zeggen dat ik terugkeer naar mijn roots, als je je bedenkt dat ik mijn IndyCar-carrière begon bij kleinere teams. Als je naar de recente, indrukwekkende prestaties van DRR op Indy en de getalenteerde engineers en crew kijkt, dan past dit perfect."

Tijdens de twee meest recente Indy 500's slaagde het kleine Dreyer & Reinbold erin om twee keer in de top tien te eindigen, in 2021 met Sage Karam en afgelopen jaar met Santino Ferrucci. De beste prestatie van het team tijdens de prestigieuze race is de vierde plek van Oriol Servia in 2012. Met Hunter-Reay heeft de renstal van teameigenaar Dennis Reinbold nu een zeer ervaren coureur binnen de gelederen die bovendien de nodige IndyCar-successen heeft geboekt. De uit Dallas afkomstige coureur werd in 2012 kampioen en won in totaal 18 IndyCar-races, waaronder de Indy 500 van 2014.