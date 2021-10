Penske krimpt in en gaat terug naar drie fulltime IndyCar-auto’s

Het afgelopen IndyCar-seizoen zette Team Penske voor het eerst sinds 2017 het hele seizoen vier auto’s in. Die vierde bolide was nodig om drievoudig Supercars-kampioen Scott McLaughlin een zitje te kunnen bieden voor zijn overstap naar de single-seaters. De Nieuw-Zeelander werd teamgenoot van Josef Newgarden, Will Power en Simon Pagenaud. Laatstgenoemde heeft na de laatste race in Long Beach echter afscheid genomen van Penske, hij vervolgt zijn loopbaan in 2022 bij Meyer Shank Racing.

Team Penske-eigenaar Roger Penske vertelde aan RACER dat het team en Pagenaud niet met onenigheid uit elkaar zijn gegaan. “Zijn contract liep af en we hebben met hem gesproken of hij naar ons sportscar-team wilde overstappen. Hij zei: ‘Ik wil graag kijken wat er qua IndyCar mogelijk is’ en vond iets bij Meyer Shank”, aldus Penske. Het vertrek van de Fransman – die in 2016 namens Penske IndyCar-kampioen werd – riep de vraag op door wie hij vervangen zou worden in de vierde Penske-bolide.

Er gingen al geluiden dat Penske geen noodzaak voelde om in 2022 wederom een vierde auto in te zetten en die bevestiging heeft de teameigenaar nu ook gegeven. “We rijden met drie auto’s”, zei Penske. Belangrijk in dat besluit is het endurance-project waaraan de renstal zich heeft verbonden. Team Penske wordt in het IMSA en FIA WEC namelijk het fabrieksteam van Porsche, dat op dit moment een LMDh-bolide ontwikkelt. Penske: “We hebben de mensen die aan die auto werkten ondergebracht binnen het bestaande team, maar ook voorbereid op het runnen van de Penske Porsche Motorsports-auto’s.”

De drie auto's van Team Penske worden in 2022 bestuurd door tweevoudig IndyCar-kampioen Newgarden, eenmalig kampioen Power en regerend Rookie of the Year McLaughlin.