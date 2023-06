Hunter-Reay: Vertrek Daly bij ECR laat wrede kant van IndyCar zien

De IndyCar-race in Detroit is voorlopig het laatste optreden van Conor Daly geweest. De Amerikaan kwam sinds begin 2020 uit voor Ed Carpenter Racing, maar de renstal heeft vorige week afscheid genomen van de teamgenoot van Rinus VeeKay. In een poging om de resultaten te verbeteren is de ervaren Ryan Hunter-Reay aangetrokken als vervanger van Daly. De 42-jarige Amerikaan, in 2012 IndyCar-kampioen en twee jaar later winnaar van de Indy 500, zat sinds eind 2021 zonder vast zitje. Zijn enige optreden sindsdien was de Indianapolis 500 van afgelopen mei, waarin hij namens Dreyer & Reinbold als elfde eindigde. Wel bleef hij in de tussentijd in de paddock als adviseur van Juncos Hollinger Racing.

"Uiteindelijk is dit een moeilijke situatie, vooral midden in het seizoen. Het spijt me voor Conor", zei Hunter-Reay, die dit weekend op Road America voor het eerst in actie komt in de bolide met startnummer 20. "Ik heb beide kanten van zo'n situatie meegemaakt, in sommige gevallen zelfs meermaals. Ik ben groot fan van hem en hopelijk is hij snel terug in IndyCar, daar waar hij thuishoort. Deze sport is wreed. Mijn carrière is ook een reis. Ik heb alles meegemaakt: net wel en net niet kwalificeren voor de Indy 500, de eerste rij halen en de race winnen. Het is een reis van team naar team geweest en ik heb beide kanten van de medaille gezien."

Nog geen contact gehad met vriend Daly

Zelf heeft Hunter-Reay nog niet met Daly gesproken, nadat hij zelf merkte dat hij na een vertrek wat tijd nodig had om het te verwerken. "Dit soort dingen zijn persoonlijk", zei hij over de ongemakkelijkheid van het scenario dat hij een vriend vervangt. "Ik heb een van onze goede vrienden hier ook over gesproken. Ik wilde Conor hierover bellen, maar er is ook een moment dat je af moet koelen. Ik herinner mij dat ik liever niet wilde dat ik meteen gebeld werd nadat mijn situatie zich voordeed. Dit ga ik dus op de goede manier aanpakken. Conor is een vriend, ik vind hem een geweldige coureur en ik denk echt dat hij terug gaat keren. Ik hoop gewoon dat het snel gebeurt."

Zelf moest Hunter-Reay eind 2021 zijn plek bij Andretti Autosport afstaan aan Romain Grosjean, terwijl hij voor het einde van 2005 zijn zitje bij Champ Car-team Rocketsports verloor. Deze ervaringen hebben hem doen beseffen dat geloof in eigen kunnen belangrijk is en dat geldt ook voor Daly. "Het belangrijkste is dat je er gewoon achteraan moet blijven gaan. Dit geldt voor iedere coureur, ook de jongelingen", aldus Hunter-Reay. "Je bent één weekend verwijderd van je volgende kans. Vertrouwen in jezelf houden en volhardend zijn is wat ik altijd heb gedaan en ik twijfel er niet aan dat hij dat ook zal doen. Hij is een vechter, net als ik, en hij maakt zeker deel uit van IndyCar."

Dit weekend zit Daly overigens niet stil. De 31-jarige coureur is door Dreyer & Reinbold gestrikt voor een Nitrocross-wedstrijd in Oklahoma.