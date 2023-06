Herta snelt naar pole op Road America, VeeKay vijftiende

Na een incidentrijke tweede vrije training, met onder meer een opstootje tussen ervaren rotten Scott Dixon en Will Power na een opmerkelijk incident, was het op het zonnige Road America tijd voor de kwalificatie. Onder meer Colton Herta, Kyle Kirkwood, Rinus VeeKay, Indy 500-winnaar Josef Newgarden en Dixon mochten zich opmaken voor de eerste kwalificatiegroep. Herta opende daarbij als snelste met een rondetijd van 1.40.7555, gevolgd door Santino Ferrucci en Andretti-coureur Kirkwood. Romain Grosjean, die ook onder Andretti Autosport valt, kende een valse start van de kwalificatie en spinde in laatste bocht. De Fransman wist zijn bolide wel weer naar het asfalt te sturen, maar lag met zijn zevende tijd nog buiten de top-zes van die groep.

Met het aftellen van de klok stond de druk er ook op bij Dixon, die met twee minuten te gaan op het randje stond met de zesde tijd. De Australiër spinde bij de exit van bocht 2 en moest alles dus op die laatste ronde gooien. Hij slaagde er niet in om een verbetering uit te halen, waardoor hij tot de grotere, negatieve verrassingen gerekend kan worden aangezien hij strandde. VeeKay begon veelbelovend aan de zaterdag met de tiende tijd in VT2, maar greep in de kwalificatie een plek in de top-twaalf mis. Hij kwam op het uitdagende Road America tot een 1.41.7420, waarmee hij twee tienden langzamer was dan Malukas. Die was op zijn beurt weer een tiende te langzaam voor een plek in de Fast Twelve. VeeKay zal van de vijftiende plek beginnen. Ook Grosjean behoorde tot de negatieve verrassingen. Hij ging in de sessie wijd in bocht 1, vloog even door de lucht en zal zondag vanaf de negentiende plek beginnen. Herta, Pedersen, DeFrancesco, Newgarden, Kirkwood en Ferrucci bemachtigden wel een plek voor de Fast Twelve.

Hunter-Reay veroorzaakt rode vlag

Voor Will Power begon de zaterdag al op een slechte manier na het bizarre incident met Dixon, maar het begin van de kwalificatie in groep 2 verliep ook niet al te geweldig. Hij moest zijn eerste run op de harde band afbreken omdat er iets onder zijn hiel zat. Na een relatief korte stop in de pitbox kon de Australische Team Penske-coureur zijn weg vervolgen. Hij zou het echter niet makkelijk krijgen om in de top-zes van deze groep te eindigen, met namen als Alex Palou, Pato O'Ward, Alexander Rossi, Scott McLaughlin en Marcus Ericsson in dezelfde pool. Ook Ryan Hunter-Reay, de nieuwe teamgenoot van VeeKay bij Ed Carpenter Racing, kwam in deze groep in actie.

Lundgaard opende snel met een 1.41.0125, waarmee hij een tiende sneller was dan Rossi en twee tienden sneller dan O'Ward. Ook Marcus Armstrong, Ericsson en Palou stonden met twee minuten te gaan nog in de top-zes en leken op weg naar de Fast Twelve. In de slotfase van deze sessie waren er veel groene sectortijden te zien en de ene na de andere coureur maakte een sprong voorwaarts. O'Ward sloot deze sessie af met de snelste tijd: 1.40.9158. Met slechts elf seconden te gaan werd de rode vlag gezwaaid: Hunter-Reay was gecrasht in de laatste bocht na een stevig moment van overstuur. Hij had toen de twaalfde tijd in handen, maar verloor vanwege het veroorzaken van de rode vlag zijn twee snelste ronden en zal achteraan beginnen. De sessie werd wel nog hervat voor één laatste ronde, maar daarin waren geen verbeteringen te zien. Zo konden O'Ward, Lundgaard, Armstrong, Rossi, Ericsson en Palou in de auto blijven zitten: zij gingen door naar de Fast Twelve.

Rinus VeeKay greep net naast een plek in de Fast Twelve op Road America. Foto: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Herta naar pole, problemen voor Kirkwood

Rossi was na de eerste runs in de Fast Twelve bovenaan te vinden. Met 1.41.3839 lagen de rondetijden weer wat lager dan de sessie ervoor, maar ook hier zouden de zachte banden pas in de tweede run in beeld komen. Lundgaard, Rossi, O'Ward, Palou, Armstrong en Newgarden zouden in die laatste minuten een plek voor de top-zes kwalificatie verdedigen. Het was opnieuw een sessie vol met uitstapjes van de coureurs. Zo had Herta in bocht 1 een flink moment van overstuur, maar kon hij na de spin wel door, terwijl Ericsson ruim te wijd ging in Canada Corner en niet op ideale wijze terug de baan op kwam.

In de run op de zachtere set banden sprong Palou naar de snelste tijd: 1.40.9914. Er waren echter opnieuw veel grote verbeteringen \te zien waardoor elke honderdste van een seconde telde. Palou maakte ook in zijn laatste ronde een sprong naar voren, maar werd op de valreep naar plek twee verwezen door Herta, die 1.40.5476 op de klokb bracht. Kirkwood was ook snel genoeg voor de Fast Six, maar zijn Honda-krachtbron gaf op de valreep de geest waardoor hij deelname aan die sessie kon vergeten. O'Ward, Newgarden en Rossi zouden net als Herta en Palou wel strijden om de pole.

Met slechts acht minuten in die sessie op dit lange circuit kregen de coureurs weinig kansen om voor een goede ronde te gaan. Halverwege de sessie was Arrow McLaren-coureur Rossi met 1.41.4587 de snelste van de vijf coureurs op de baan. In deze sessie was de hardere, primary-band de populairdere keuze. Palou had een uitstekende ronde op die compound en kwam tot 1.40.7065 en sloeg daarmee een gat van drie tienden naar Herta. De Spanjaard was vervolgens nog sneller met 1.40.4930, maar hij zag toe hoe eerst O'Ward en toen Herta onder die tijd doken: 1.40.1945. Bij het vallen van de vlag spinde Newgarden bij de exit van bocht 2, waardoor de pole naar Herta ging. O'Ward zal hem op de eerste startrij vergezellen. Palou en Newgarden vormen de tweede startrij, gevolgd door Rossi en Kirkwood.