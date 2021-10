Luyendyk: VeeKay was bij Ganassi ook kampioen geworden

Waar er in de Formule 1 nog vijf races op het programma staan dit seizoen, genieten de coureurs van de IndyCar Series al van een welverdiende winterstop. Het stelde Arie Luyendyk – die als racesteward nog altijd actief is in het Amerikaanse kampioenschap – in de gelegenheid om even af te reizen naar zijn geboorteland en plaats te nemen voor de camera van Motorsport.com Nederland. Op het circuit van Zandvoort maakte de naamgever van de laatste bocht van het duinencircuit even tijd om onder andere terug te blikken op het afgelopen IndyCar-seizoen, en dan in het bijzonder het jaar van Rinus van Kalmthout.

Het tweede IndyCar-seizoen van ‘VeeKay’ ging voortvarend van start, zag ook zijn mentor: “Rinus heeft een geweldig seizoen gehad dit jaar. Hij heeft zijn eerste race gewonnen, hij is tweede geworden in Detroit en hij kwalificeerde zich op de eerste startrij voor de Indy 500”, vertelt Luyendyk. “Hij heeft er heel wat rondjes aan kop gereden. Hij lag tweede toen hij achter zijn teamgenoot wat benzine aan het besparen was, maar een pitstop heeft hem daar een beetje de das omgedaan. Uiteindelijk is hij achtste geworden.”

ECR nog geen 'top' topteam

De Indy 500 vat ook een beetje het hele jaar van VeeKay samen. Het begon zo mooi, maar in de tweede seizoenshelft werd de 21-jarige Nederlander regelmatig geplaagd door de pechduivel en zat het ook qua strategie en het vinden van de juiste afstelling vaak niet mee: “De tweede seizoenshelft was niet zo goed”, moet ook Luyendyk erkennen. “Hij brak zijn sleutelbeen, heeft een race gemist en daarna hebben ze nooit echt de goede set-ups kunnen vinden. Wat verkeerde strategische beslissingen ook. De tweede seizoenshelft was echt teleurstellend, maar het geeft ook wel aan dat Ed Carpenter Racing een goed team is, maar het is geen ‘top’ topteam.”

Van Kalmthout rijdt ook volgend jaar weer in dienst van Ed Carpenter Racing, maar Luyendyk hoopt wel dat de renstal in het derde IndyCar-seizoen van VeeKay een stap weet te zetten. De tweevoudig Indy 500-winnaar acht Van Kalmthout namelijk van hetzelfde kaliber als Alex Palou, die dit jaar in dienst van Chip Ganassi Racing verrassend aan de haal ging met het kampioenschap: “Vooral op indy zijn ze heel goed met hun afstelling op de oval. Dat is dan wel de belangrijkste race van het jaar, dus dat is wel mooi. Maar er moet wel wat gewerkt worden om Rinus regelmatig vooraan te laten rijden, en niet af en toe. Hij kan het zeker. Als hij de plaats had gehad van Palou in het team van Ganassi, dan had hij hetzelfde gepresteerd.”

Knikkende knieën

Uiteindelijk zakte Van Kalmthout in de tweede seizoenshelft terug naar de twaalfde plek in het kampioenschap, maar bij Luyendyk overheerst \vooral trots, zeker wanneer hij terugdenkt aan de overwinning van VeeKay op de road course van Indianapolis: “Ik vind het geweldig om te zien hoe goed hij het doet. Stond ik daar in race control op Indy. Volgens mij waren er nog iets van 20 ronden te gaan, en Ik stond werkelijk met knikkende knieën. Ik was superzenuwachtig, zou hij het kunnen houden? Het begon een beetje te regenen en ik dacht: ‘Als hij er maar niet af gaat.’ Het was net alsof ik naar mijn eigen zoon zat te kijken.”

