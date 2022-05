Palou nipt sneller dan Ilott in Indianapolis, Van Kalmthout 21e

Later deze maand staat het hoogtepunt van het IndyCar-seizoen op de planning met de 106e uitvoering van de Indianapolis 500. Dit weekend racet IndyCar echter al op Indianapolis Motor Speedway, al wordt ditmaal de road course op het binnenterrein gebruikt. Vrijdag om 9.30 uur lokale tijd werd de groene vlag gezwaaid voor de eerste vrije training voor de GMR Grand Prix, zoals de race officieel door het leven gaat.

De eerste training – eveneens de enige voor de kwalificatie, die later op vrijdag plaatsvindt – verliep relatief vlekkeloos. Alleen Helio Castroneves veroorzaakte met nog anderhalve minuut te gaan een rode vlag door in bocht 13 te spinnen en voor de ingang van de pits tot stilstand te komen. Die anderhalve minuut die nog volgden, was voor Alex Palou precies genoeg om tot nog één snelle ronde te komen. De regerend kampioen van Chip Ganassi Racing klokte daarin 1.10.4555, waarmee hij nipt de snelste tijd van de training op de klokken zette.

Het verschil met de verrassende nummer twee, Callum Ilott, was echter niet groot. De jonge Brit van Juncos Hollinger Racing was slechts 0.0038 seconde langzamer dan Palou. Will Power was op de derde positie met afstand de best geklasseerde coureur van Team Penske, hij gaf zeven honderdsten toe op de snelste tijd van de sessie. Op anderhalve tiende klokte Graham Rahal de vierde tijd, gevolgd door het Zweedse duo Felix Rosenqvist en Marcus Ericsson. Jack Harvey besloot de vrije training op de achtste plek, terwijl Castroneves en Colton Herta de top-tien completeerden. Zij gaven allemaal minder dan vier tienden toe op snelste man Palou.

Ook daarachter waren de verschillen overigens bijzonder klein, want de gehele top-22 eindigde binnen driekwart seconde van Palou. Zo ook Rinus van Kalmthout, die de eerste training afsloot op een ietwat teleurstellende 21e positie. De Ed Carpenter Racing-coureur gaf slechts zes tienden toe op de snelste tijd, maar was desondanks niet geheel tevreden. “Het is geen geweldige start, dus we moeten goed kijken naar alles wat we hebben”, vertelde Van Kalmthout direct na de sessie bij NBC Sports. “We hebben veel werk te doen, maar ik denk dat we ons kunnen verbeteren. We weten dat we goede data uit het verleden hebben, dus het komt goed.”

Uitslag IndyCar GMR Grand Prix - VT1

P Coureur Tijd Verschil Ronden Motor Team 1 Alex Palou 1:10.4555 18 Honda Chip Ganassi Racing 2 Callum Ilott 1:10.4593 0.0038 19 Chevy Juncos Hollinger Racing 3 Will Power 1:10.5277 0.0722 17 Chevy Team Penske 4 Graham Rahal 1:10.6125 0.1570 16 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 5 Felix Rosenqvist 1:10.7108 0.2553 15 Chevy Arrow McLaren SP 6 Marcus Ericsson 1:10.7123 0.2568 18 Honda Chip Ganassi Racing 7 Simon Pagenaud 1:10.7459 0.2904 13 Honda Meyer Shank Racing 8 Jack Harvey 1:10.7817 0.3262 15 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 9 Helio Castroneves 1:10.7911 0.3356 13 Honda Meyer Shank Racing 10 Colton Herta 1:10.8352 0.3797 15 Honda Andretti Autosport 11 Pato O'Ward 1:10.8584 0.4029 12 Chevy Arrow McLaren SP 12 Romain Grosjean 1:10.8597 0.4042 17 Honda Andretti Autosport 13 Scott Dixon 1:10.8632 0.4077 18 Honda Chip Ganassi Racing 14 Christian Lundgaard 1:10.8853 0.4298 17 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 15 Alexander Rossi 1:10.8906 0.4351 17 Honda Andretti Autosport 16 Josef Newgarden 1:10.9343 0.4788 17 Chevy Team Penske 17 Scott McLaughlin 1:10.9543 0.4988 15 Chevy Team Penske 18 David Malukas 1:10.9703 0.5148 20 Honda Dale Coyne Racing with HMD 19 Conor Daly 1:11.0008 0.5453 15 Chevy Ed Carpenter Racing 20 Devlin DeFrancesco 1:11.0064 0.5509 18 Honda Andretti Steinbrenner Autosport 21 Rinus VeeKay 1:11.0720 0.6165 13 Chevy Ed Carpenter Racing 22 Takuma Sato 1:11.1887 0.7332 15 Honda Dale Coyne Racing w/RWR 23 Kyle Kirkwood 1:11.5867 1.1312 16 Chevy AJ Foyt Enterprises 24 Jimmie Johnson 1:11.6603 1.2048 22 Honda Chip Ganassi Racing 25 Juan Pablo Montoya 1:12.0074 1.5519 14 Chevy Arrow McLaren SP 26 Dalton Kellett 1:12.2094 1.7539 18 Chevy AJ Foyt Enterprises 27 Tatiana Calderon 1:12.4361 1.9806 11 Chevy AJ Foyt Enterprises