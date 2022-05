Van Kalmthout vierde in tweede training Indy GP, O'Ward bovenaan

De befaamde Month of May moet later deze maand leiden tot een prachtige apotheose op The Brickyard: The greatest spectacle in racing, oftewel de Indianapolis 500. Voordat het zover is, mogen de coureurs dit weekend eerst hun kunsten vertonen op de road course van de Indianapolis Motor Speedway voor de Indy Grand Prix. Rinus van Kalmthout wist die race vorig jaar op zijn naam te schrijven en hoopt het huzarenstukje in 2022 te herhalen. De Nederlander begon het weekend met een 21ste tijd en toonde zich niet helemaal tevreden, maar is in het tweede bedrijf flink opgeschoven.

VeeKay voorspelde kort na de eerste training al dat hij progressie zou boeken en die woorden blijken te kloppen. VeeKay zat er vanaf de beginfase van VT2 namelijk goed bij en liet zien dat zijn ECR-bolide met startnummer #21 tot mooie dingen in staat moet zijn in een weekend dat hem goed ligt. Nadat Dalton Kellett en Jimmie Johnson voor twee rode vlaggen - en dus onderbrekingen - in de openingsfase hadden gezorgd, wist VeeKay als eerste in de rondetijden van 69 seconden te duiken. Met 1.09.9265 zette hij een eerste richttijd op de klokken en wist hij onder meer Felix Rosenqvist, teammaat Conor Daly en Christian Lundgaard voor te blijven.

De tijd van VeeKay, momenteel zevende in het IndyCar-kampioenschap, zou in het restant nog maar door drie mannen worden gepakt. Pato O'Ward wist McLaren en daarmee Chrevrolet bovenaan de tijdenlijst te zetten. Hij toonde zich aan het eind van de rit bijna anderhalve tiende sneller dan VeeKay, die ook kampioenschapsleider Alex Palou en Colton Herta langszij zag komen. Romain Grosjean wist achter VeeKay en Lundgaard beslag te leggen op P6, Juan Pablo Montoya - die morgen zijn eerste IndyCar-race van het seizoen zal starten - bleef steken op de 24ste stek.

Uitslag tweede vrije training Indy GP: