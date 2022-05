Later dit jaar stapt Colton Herta voor het eerst in een Formule 1-auto. Het IndyCar-talent tekende eerder in 2022 een overeenkomst met McLaren om een testprogramma af te werken in de F1-bolide die het team vorig jaar inzette. Afgelopen weekend liep de 22-jarige coureur uit Californië tijdens de Grand Prix van Miami een weekend mee met de Britse F1-renstal, waar hij een goed kijkje in de keuken kreeg hoe het team tijdens een raceweekend opereert. Na afloop van het bezoek trok Herta een heldere conclusie: in de basis werken zijn werkgever Andretti Autosport en McLaren op vrijwel dezelfde manier.

“Het verrassendste vond ik dat zij eigenlijk hetzelfde doen als wat wij doen. Er was niets dat echt afweek van hoe wij werken, behalve dat zij veel meer mensen hebben doordat zij zich om veel meer dingen moeten bekommeren dan wij”, legt Herta uit in gesprek met RACER. “Hun auto’s hebben zoveel meer dingen die je kan veranderen en zoveel sensoren en computers waar naar gekeken moet worden, terwijl bij ons de meeste dingen van standaard specificatie zijn. Maar qua operatie heeft het mij verrast hoe vergelijkbaar het is zodra het team samenkomt na een sessie. Iedereen daar was heel open naar mij en ze hebben veel goede dingen uitgelegd. Het was geweldig om te kunnen zien hoe alles werkt.”

Het is tot op heden nog onduidelijk hoe het testprogramma van Herta bij McLaren er precies uit gaat zien. Ook is dus nog niet bekend waar en wanneer hij voor het eerst achter het stuur van de MCL35M kruipt voor testkilometers. Wel is de Amerikaan de komende periode druk met zijn verplichtingen in IndyCar, dat komend weekend op de road course van Indianapolis racet. Daarna volgen twee weken voorbereiding op de Indy 500, die op 29 mei wordt verreden. Daarna volgen krachtmetingen in Detroit (5 juni) en Road America (12 juni). Na vier races bezet Herta de elfde positie in het kampioenschap met 79 punten, waarmee zijn achterstand op klassementsleider Alex Palou al 65 punten bedraagt. Dat is deels te wijten aan zijn crash op het stratencircuit van Long Beach, terwijl hij daar op zijn minst op weg was naar een podiumplaats.