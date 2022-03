Herta slaat handen ineen met McLaren en test dit jaar nog een F1-auto

Herta racet momenteel voor Andretti Autosport in de IndyCar Series, waarin hij in 2019 de jongste racewinnaar ooit werd. Vorig jaar werd hij veelvuldig in verband gebracht met de Formule 1-plannen van Michael Andretti, die werkte aan een overname van het Alfa Romeo-team. De gesprekken tussen Andretti en de eigenaren van Sauber Motorsport liepen in een vergevorderd stadium echter spaak. Toch zal Herta dit jaar in actie kunnen komen met een Formule 1-auto: hij mag met de McLaren van vorig jaar testen, zoals het testreglement dit jaar toelaat.

McLaren CEO Zak Brown liet vorige maand al doorschemeren dat een huidige IndyCar-coureur dit jaar met een F1-auto van het team zou gaan testen. Het team zette Pato O'Ward, die voor het Arrow McLaren SP-team in de IndyCar racet, vorig jaar al in bij de F1-test in Abu Dhabi. Nu is het de beurt aan Herta. "Ik wil McLaren bedanken voor deze kans om mijn eerste rondjes in een F1-auto te rijden. Dit staat al tijden op mijn bucketlist", aldus een dolblije Herta. "Dit is voor mij een geweldige kans, om ervaring op te doen in een andere klasse en te leren van een team als McLaren."

Volgens McLaren-teambaas Andreas Seidl heeft Herta zijn talent bewezen en kijkt het team ernaar uit om te zien hoe de Amerikaan zich aanpast aan een Formule 1-auto. "We geloven dat dit programma hem waardevolle ervaring oplevert, daar komt bij dat we jonge coureurs voor de toekomst kunnen ontdekken door ze met de auto van vorig jaar te laten rijden."

De testdeal met Herta markeert ook een voortzetting van de nauwe relatie tussen McLaren en Andretti, die eerder Fernando Alonso liet racen tijdens de Indianapolis 500 in 2017.