Kubica eind januari van start in 24 uur van Daytona

De 36-jarige Kubica had in zijn autosportcarrière meerdere uitstapjes buiten de Formule 1, maar zijn deelname aan de Amerikaanse 24-uursrace is een primeur. “Dit is een nieuwe uitdaging en ervaring voor mij, want ik heb me in het verleden vooral gericht op kortere wedstrijden. Langeafstandsraces vereisen een andere aanpak. Je deelt de auto met je teamgenoten met wie ik graag deze uitdaging aanga. Ik kijk ernaar uit om met hen de finish van deze veeleisende race te bereiken.”

Ook de Oreca-Gibson 07 LMP2-auto – dezelfde wagen als onder andere Racing Team Nederland gebruikt – is nieuw voor de Pool. “Het is de eerste keer dat ik met een Oreca zal racen. Ik hoop op een soepele overgang, zodat we ons kunnen concentreren op ons werk en de voorbereiding op de race.”

High Class Racing livery Photo by: High Class Racing

Overigens testte Kubica al eens een Le Mans-prototype, namelijk de ByKolles ENSO CLM-Nissan P1/01 LMP1. Dat was echter in 2016, als voorbereiding op zijn terugkeer in de autosport na zijn ernstige rally-ongeluk. Hij zou in 2017 bij het team van Colin Kolles in het WEC gaan rijden, maar trok zich op het laatste moment terug. Later dat jaar testte hij op Monza nog een Dallara-Gibson P217 LMP2-wagen en in hetzelfde jaar reed hij in een Porsche wat GT3-evenementen.

Habsburg terug naar Daytona

Ook Habsburg is geen reguliere coureur van het High Class-team. De Oostenrijker pakte vorig jaar een podium in de DTM en kwam al eerder – in 2018 – op Daytona in actie. Hij stapt na de komend editie over naar Algarve Pro Racing. Met dat team doet hij in februari mee aan de Asian Le Mans Series in Abu Dhabi.