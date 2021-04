2021 was "laatste kans" voor Le Mans-droom vader en zoon Magnussen

Met 21 deelnames is de 47-jarige Jan Magnussen een echte Le Mans-veteraan. De Deen reed 16 jaar lang in dienst van Corvette, maar richt zich na het vertrek bij de Amerikaanse fabrikant op de LMP2’s. Zoon Kevin was de afgelopen jaren actief in de Formule 1, maar na 119 Grand Prix-deelnames kwam zijn F1-avontuur afgelopen winter tot een einde. De 28-jarige Magnussen stapte vervolgens in de voetsporen van zijn vader, door ook de overstap te maken naar de lange-afstandsracerij.

Kevin Magnussen komt dit jaar samen met Renger van der Zande voor Chip Ganassi Racing uit in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap. Voor volgend jaar heeft hij al een deal gesloten met Peugeot, dat in 2022 met een gloednieuwe Hypercar haar rentree maakt op het hoogste niveau van de endurance-racerij. Het nieuwe avontuur bij de Franse fabrikant is volgens vader Jan wel de reden dat het waarschijnlijk bij één gezamenlijke Le Mans-deelname blijft voor de Magnussens.

“Ik ben zo blij dat het eindelijk gaat gebeuren”, vertelt Magnussen sr. aan Autosport. “Dit was waarschijnlijk namelijk de laatste kans om het te laten gebeuren. Kevin gaat vanaf volgend jaar racen voor Peugeot. Wanneer hij daar klaar is ben ik veel te oud, dus dit was absoluut onze laatste kans.”

Jarenlange droom

De ambitie om samen Le Mans te rijden dateert volgens Magnussen al uit de tijd dat Kevin nog in de karts reed: “Het voelt echt alsof we hier altijd al over praten. Het stond al op de agenda sinds Kevin met me meeging naar Le Mans toen hij nog aan het karten was. Hij heeft altijd gezegd dat hij deze race wilde rijden en hoe cool het zou zijn als we het ooit samen konden doen.”

Magnussen onthulde dat er eerder bij Corvette al de mogelijkheid was om samen met zijn zoon de 24 uur van Le Mans te rijden, maar dat dat uiteindelijk op niets uitliep: “Er werd over gesproken, maar echt concreet werd het niet. Kevin had zich als derde rijder moeten committeren voor de endurance-races en naast Le Mans ook Daytona, Sebring en Petit Le Mans moeten rijden. Contracten en kalenders zaten echter altijd in de weg.”

Line-up

Jan en Kevin Magnussen zullen in augustus gaan racen met een tweede ORECA van High Class Racing, die het team alleen inzet voor de 24 uur van Le Mans. Vader Magnussen rijdt het hele WEC-seizoen voor High Class samen Dennis Andersen en Anders Fjordbach. Laatstgenoemde verhuist voor Le Mans eveneens naar de tweede bolide om daarmee de line-up van de Magnussens compleet te maken. Het is nog niet bekend welke twee rijders met Andersen plaats zullen nemen in de andere LMP2 van High Class die het hele WEC-seizoen wordt ingezet.

Kevin Magnussen zal in juni voor het eerst kennis kunnen met de ORECA van High Class. Volgens vader Jan zal de Deen “vier of vijf” dagen kunnen testen met de LMP2-bolide, voorafgaande aan zijn Le Mans-debuut in augustus.