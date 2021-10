Kubica terug bij High Class voor WEC-races in Bahrein

Kubica, die dit jaar met het Belgische WRT Racing al kampioen werd in de European Le Mans Series, zal in Bahrein een team gaan vormen met Anders Fjordbach en Dennis Andersen. De Pool wordt in de Oreca 07 van High Class Racing de vervanger van Jan Magnussen, die vanwege zakelijke verplichtingen verhinderd is. In plaats van de Deen neemt Kubica de WEC double-header in Bahrein voor zijn rekening: de 6-uursrace op zaterdag 30 oktober en de afsluitende 8-uursrace een week later op 6 november.

Kubica kwam eerder dit jaar ook al voor het Deense team in actie tijdens de 24 uur van Daytona. De Pool maakte er zijn LMP2-debuut, al had het team weinig geluk in de race. Ook tijdens de 24 uur van Le Mans was het geluk niet aan de zijde van de Formule 1-reserve. In de allerlaatste ronde viel de auto van Kubica, Louis Deletraz en Yifei Ye stil, waardoor de zusterbolide van Robin Frijns, Charles Milesi en Ferdinand Habsburg de zege pakte in de LMP2-klasse.

“Na het ELMS-seizoen en de deelname aan de 24 uur van Le Mans ben ik ontzettend blij dat ik bij High Class Racing mag instappen voor de laatste twee races van het WEC-seizoen in Bahrein”, vertelt Kubica. “Ik ken het team en mijn teamgenoten Anders en Dennis al. We gaan proberen wat meer geluk te hebben dan in Daytona.”

High Class Racing is in de LMP2-klasse actief in de Pro/Am-divisie, waarmee het Deense team een van de concurrenten is van Racing Team Nederland. “Ik kijk uit naar mijn terugkeer bij het team en hoop iets moois neer te zetten in de Pro/Am-divisie”, vervolgt Kubica. “Die is iets anders dan wat ik gewend ben dit jaar van de ELMS en Le Mans.”

Magnussen verhinderd wegens zakelijke verplichtingen

Hoewel hij met Kubica over een waardige vervanger beschikt, baalt Magnussen dat hij er niet bij kan zijn in Bahrein: “Alles was zo gepland om het te laten passen in de kalender, en toen werd de kalender overhoop gegooid”, aldus de ervaren Deen. “Ik kan er niet onderuit komen, het is voor het eerst in mijn loopbaan dat zoiets me overkomt. De racerij heeft namelijk altijd voor 100 procent mijn focus gehad.”

Door zijn deelname aan de WEC-finale is Kubica niet beschikbaar als F1-reserve tijdens het Grand Prix-weekend in Mexico. Eerder dit jaar nam de Pool bij Alfa Romeo nog de plek in van Kimi Raikkonen tijdens de races in Zandvoort en Monza na een positieve coronatest van de Fin.