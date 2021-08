Magnussen geniet van eerste Le Mans-meters: “Heel erg cool”

Magnussen is na zijn vertrek uit de Formule 1 actief in de lange-afstandsracerij. Zo racet hij dit seizoen samen met Renger van der Zande voor Chip Ganassi Racing in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap, terwijl hij volgend jaar ook met de gloednieuwe Hypercar van Peugeot gaat racen in het FIA World Endurance Championship. Dit weekend zal de Deen echter al debuteren in het WEC tijdens het hoogtepunt van het seizoen, de 24 uur van Le Mans. In de LMP2-klasse deelt de Deen samen met zijn vader Jan en landgenoot Anders Fjordbach het stuur van een van de twee High Class Racing-Oreca's, waarmee hij het onder andere op zal nemen tegen zijn IMSA-teamgenoot Van der Zande, die voor Inter Europol eveneens uitkomt in de LMP2-klasse.

'Je vindt nergens ter wereld zo'n stratencircuit als dit'

Afgelopen zondag kon Magnussen voor het eerst kennismaken met het Circuit de La Sarthe. Tijdens de officiële testdag klokte Magnussen een 1.33.680, waarmee hij de dag afsloot op de twaalfde plek in de LMP2-klasse, 2,5 seconde achter snelste man Paul-Loup Chatin: “Die eerste paar rondjes hier voelen gewoon speciaal”, blikte Magnussen terug. “Je hebt het zoveel jaren op TV gezien. Als je het dan zelf kunt doen hier is het echt heel erg cool. Ik wist wel dat ik het circuit gaaf zou gaan vinden. Niet alleen vanwege de historie, maar ook omdat het gewoon echt een unieke baan is. In de rest van de wereld vind je nergens zo’n stratencircuit als dit.”

Op de vraag hoe de testdag verliep, antwoordt ‘K-Mag’: “We hadden in de ochtend wat kleine technische problemen. Daarnaast hinderden de drie rode vlaggen ons programma ook een beetje, maar in de middag ging het al een stuk beter. We hebben een hoop ronden kunnen rijden en daarmee veel data en feedback verzameld, dus een goede start. Ik voel me vrij comfortabel op dit circuit en moet de andere twee coureurs nu ook wat meters laten maken achter het stuur. Al met al ben ik heel tevreden.”

Vader/zoon-relatie geen afleiding

De jonge Magnussen deelt zijn auto dit weekend onder andere met vader Jan, die al 22 keer eerder aan de start stond van de 24 uur van Le Mans en de race met Corvette ook al vier keer wist te winnen. Het feit dat hij voor het eerst samen racet met zijn zoon vormt volgens Magnussen senior geen afleiding: ‘Het is natuurlijk super speciaal dat ik hier samen met Kevin ben, het is moeilijk te omschrijven”, aldus vader Magnussen. “Het is fantastisch, maar Le Mans blijft Le Mans. Het gaat erom dat je hier competitief bent, steeds beter wordt en overal rondetijd weet te vinden. We hadden het er toevallig net over en merkten op hoe weinig het hele vader/zoon gebeuren eigenlijk aan bod is gekomen, maar dat het alleen maar ging over het competitiever worden. Daar ben ik ontzettend blij mee. We focussen ons hier vooral op het werk dat we moten doen.”