Rossi test op dezelfde dag IndyCar en IMSA Prototype

In totaal deden negen coureurs mee aan de tweede testdag, nadat op maandag al zeven piloten in actie waren gekomen. Achter Rossi eindigde teamgenoot Colton Herta’s met een tijd van 52.38 seconden als tweede. Jack Harvey van Meyer Shank Racing werd derde in 52.54 seconden, gevolgd door Ryan Hunter-Reay, Graham Rahal en Takuma Sato. Verder deden Max Chilton, Marco Andretti en Dalton Kellet mee aan de test. Ed Carpenter Racing is niet bij de test aanwezig en dus moet Rinus VeeKay nog wachten op zijn eerste meters in 2021.

Dubbele test voor Rossi

Voor Rossi was het een bijzondere dag. Hij testte niet alleen de IndyCar-bolide van Andretti Autosport, maar ook de de Racing Acura ARX-05, de nieuwe DPi sportscar van Wayne Taylor Racing voor het IMSA Weathertech-kampioenschap.

Die wagen doet komend weekend met vaste krachten Ricky Taylor en Filipe Albuquerque mee aan de Roar Before the 24, een voorbereidings- en kwalificatierace voor de 24 uur van Daytona die eind deze maand wordt verreden.

Rossi is onderdeel van dat team, maar stapt pas later in het seizoen tijdens vier races in. “Ik heb waarschijnlijk maar iets van vijftien tot twintig ronden in de Acura gereden, het was meer een shakedown voor ons. De eerste keer dat Wayne Taylor Racing de Acura liet rijden. Het was afgesteld in volle Daytona-specificatie [afgesteld voor hoge snelheden op rechte stukken] dus het was voor het team meer een kans om te wennen aan de systemen. Om er zeker van te zijn dat alle coureurs passen en tegelijkertijd wat generieke tests. Maar het was nuttig, dus over het algemeen had ik een goede dag in beide auto's”, aldus Rossi tegen Motorsport.com.

Uitslag IndyCar-test Sebring - Dag 2

POSITIE COUREUR TEAM MOTOR TIJD VERSCHIL RONDEN 1 Alexander Rossi Andretti Autosport Honda 52.272 105 2 Colton Herta Andretti Autosport Honda 52.378 -0.106 108 3 Jack Harvey Meyer-Shank Racing Honda 52.540 -0.268 112 4 Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport Honda 52.675 -0.403 116 5 Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 52.725 -0.453 160 6 Max Chilton Carlin Chevy 52.738 -0.466 98 7 Dalton Kellett AJ Foyt Enterprises Chevy 52.864 -0.592 136 8 Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan Racing Honda 52.923 -0.651 127 9 Marco Andretti Andretti Autosport Honda 53.133 -0.861 86