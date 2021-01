Van der Zande: Ganassi staat voor steile leercurve in Daytona

Van der Zande start als titelverdediger in Daytona nadat hij de laatste twee edities won, maar doet dat niet met hetzelfde team. Zijn voormalige team Wayne Taylor Racing stapte deze winter over van Cadillac naar Acura en besloot ook meteen de rijders te vervangen. Maar de Nederlander vond een meer dan aantrekkelijk alternatief. Chip Ganassi Racing keerde na het aflopen van het Ford GT-project eind 2019 terug naar de Amerikaanse sportscars en dat met de Cadillac DPi die Van der Zande zo goed kent.

De vaste teamgenoot van Van der Zande is ook niet de minste naam. Ganassi strikte Kevin Magnussen, die zijn zitje bij Haas in de Formule 1 moest afstaan en met veel enthousiasme aan een nieuw hoofdstuk begint. Ganassi kan voor Daytona uiteraard ook rekenen op Scott Dixon, die vorig seizoen met het team voor de zesde keer kampioen werd in de IndyCar. Marcus Ericsson, ook ex-F1 en IndyCar-rijder voor Ganassi, is de reservecoureur.

Ganassi heeft alles in huis om te scoren, maar is wel op achtervolgen aangewezen ten opzichte van de tegenstand. In tegenstelling tot andere teams heeft de renstal voor aanvang van de traditionele Roar before the 24 geen eigen test gehouden in Daytona en heeft het alleen maar een shakedown op Sebring achter de rug. "Onze voorbereiding was heel kort en de sterke circuits voor de Cadillac, zoals Long Beach en Laguna Seca, komen pas aan het eind van het seizoen", vertelde Van der Zande aan Motorsport.com. "We zouden nog mee tijd moeten hebben om te gaan testen na Daytona, maar de auto is nog maar pas klaar. We gaan dus de race in zonder echt testwerk en dat wordt pittig. We moeten gewoon uit de problemen blijven en de basis goed voor elkaar hebben. En dan kijken of de anderen een foutje maken. Daytona wordt voor ons een steile leercurve. Daarna kunnen we ons voorbereiden op de rest van het seizoen. Het feit dat er dit jaar een kwalificatierace is [aanstaande zondag, red.] is wel in ons voordeel, want dan kunnen we al eens een testrace afwerken."

Chip Ganassi Racing Cadillac DPi Foto: Chip Ganassi Racing

Het vertrek bij Wayne Taylor Racing, en dat vlak voor de winst in Sebring en in volle titelstrijd, was voor Van der Zande en teamgenoot Ryan Briscoe best een onaangename verrassing, maar bij Ganassi is de Gelderlander op zijn pootjes terechtgekomen. Het team zet alle jaren samen met Team Penske de toon in de IndyCar en boekte ook in de IMSA al heel wat successen. "Ik heb enkele dagen in de workshop doorgebracht en was heel erg onder de indruk van alles wat ze in huis hebben. Het was gewoon indrukwekkend om zien hoe ze de wagen opbouwen. Niets wat ik vroeg was onmogelijk. Het is een nieuwe start voor de engineers, maar ik kan wel wat kennis bijbrengen omdat ik de auto al drie jaar lang heb bestuurd. Ik ben natuurlijk wel heel trots dat ik deel mag uitmaken van zo'n team met Chip Ganassi, directeur Mike Hull en alle monteurs en engineers. Het zijn allemaal echte racers. Ze doen alles heel efficiënt en ze willen gewoon winnen."

Van der Zande lijkt een goede match te zijn met Kevin Magnussen. De Deen komt over van de Formule 1, maar is geen prima donna en wel een echte racer die via vader Jan Magnussen de liefde voor de endurance ook heeft meegekregen. De twee reden ooit voor hetzelfde team in de Formule 3, Motopark in 2010, maar dan wel in verschillende races. "Het voelt heel natuurlijk aan om met hem te praten", aldus Van der Zande. "Ik denk dat Nederlanders en Denen een beetje hetzelfde denken, dus dat is een goede match. Je moet vertrouwen in elkaar opbouwen om races te winnen en hij is iemand die dat begrijpt. Zijn vader Jan draait al 25 jaar meer in de endurance, dus hij weet wat er nodig is om te slagen in deze discipline."