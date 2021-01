Dixon leidt Ganassi-trio bij eerste IndyCar-test van 2021

Een kleine drie weken na de jaarwisseling zijn voor enkele teams in de IndyCar de voorbereidingen begonnen op het seizoen 2021. Maandag werkten Chip Ganassi Racing, AJ Foyt Enterprises en Carlin een eerste testdag af in de aanloop naar de nieuwe jaargang en dat deden ze op Sebring. Regerend kampioen Dixon opende de voorbereidingen door in 52.320 seconden rond te gaan over de 2,74 kilometer lange Club Road Course. Daarmee voerde de Nieuw-Zeelander een trio van Ganassi Honda-rijders aan.

Nog geen tiende achter Dixon noteerde voormalig Formule 1-coureur Marcus Ericsson de tweede tijd van de dag, terwijl nieuwbakken Ganassi-rijder Alex Palou slechts 0,135 seconde toegaf op de recordkampioen van de IndyCar. De snelste coureur met een Chevrolet-krachtbron was Sebastien Bourdais op de vierde positie. De AJ Foyt-rijder was met 52.589 ruim twee tienden trager dan Dixon. Max Chilton, de derde voormalig F1-coureur van het gezelschap, plaatste zijn Carlin-bolide op de vijfde positie, maar gaf wel een halve seconde toe op de snelste tijd. De tweede Foyt-wagen, bestuurd door Dalton Kellett, vinden we terug op de zesde plaats op ruim zes tienden van Dixon.

De meeste ronden werden gereden door IndyCar-nieuwkomer en NASCAR-legende Jimmie Johnson. Hij maakt in 2021 de overstap naar de single-seaters en doet dat met Ganassi, en op Sebring werkte hij zijn derde test in een IndyCar-bolide af. Ten opzichte van de concurrentie kwam de 45-jarige Amerikaan nog wel wat tekort: na 160 ronden, ruim twintig meer dan de overige coureurs, stond er een 53.691 op de klokken, ruim 1,3 seconden trager dan Dixon.

Dinsdag gaat de IndyCar-test op Sebring verder en dan staan er ook meer auto’s aan het vertrek. Naast de zeven namen van de maandag komen Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi, Marco Andretti en Colton Herta in actie voor Andretti Autosport, Rahal Letterman Laningan stuurt Takuma Sato en Graham Rahal op pad en Jack Harvey rijdt namens Meyer Shank Racing. Ed Carpenter Racing is niet bij de test aanwezig en dus moet Rinus VeeKay nog wachten op zijn eerste meters in 2021.

Uitslag IndyCar-test Sebring - Dag 1