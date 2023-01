Magnussen dreigt 24 uur van Daytona te missen door handoperatie

De Deen zou deze maand met vader Jan en de Amerikaanse coureurs Mark Kvamme en Trenton Estep in een Porsche 911 GT3 van MDK Motorsports meedoen aan de Amerikaanse langeafstandsrace. Hij heeft echter last van een cyste in zijn pols, die voor de start van het Formule 1-seizoen verwijderd moet worden. De operatie stelt weinig over, maar de coureur uit Roskilde moet na de ingreep wel een paar weken rust nemen. Hierdoor loopt zijn deelname aan de 24 uur van Daytona gevaar.

“Ik had last van een zere pols, dus ik ben naar de dokter gegaan om ernaar te laten kijken”, laat Kevin Magnussen, die in 2021 en 2022 nog voor Cadillac Racing aan de start kwam in de Floridase klassieker, weten. “Ze hebben een cyste gevonden die nu weggehaald moet worden, zodat ik op tijd klaar ben voor het F1-seizoen. Het is een onschuldige procedure, maar ik zal vervolgens waarschijnlijk wel een paar weken rust moeten nemen. Ik zal moeten afwachten wat de dokter zegt, maar het ziet er niet naar uit dat ik kan racen in Daytona.”

De 24 uur van Daytona zou de tweede race van vader en zoon Magnussen voor MDK Motorsports worden. In december werd er met coureur/teameigenaar Kvamme deelgenomen aan de 12 uur van Abu Dhabi. Daarin werd een zevende plaats in het algemeen klassement behaald met een Ferrari 488 GT3. De twee deden in 2021 ook al gezamenlijk mee aan de 24 uur van Le Mans. Een trio vormend met landgenoot Anders Fjordbach eindigden zij als zeventiende in de LMP2-klasse en 29ste overall met de Oreca 07-Gibson van High Class Racing.

“Het is een onfortuinlijke situatie”, reageert de 61-jarige Kvamme, voor wie het de derde deelname aan de 24 uur van Daytona wordt. “Maar iedereen bij MDK Motorsports staat volledig achter Kevin. Zijn Formule 1-programma geniet prioriteit en hoe sneller hij weer fit is om te rijden, hoe beter. Het zal aan de artsen zijn om te bepalen of hij voor ons kan rijden. Zo niet, dan vinden we wel een andere gelegenheid om samen te racen.”

De 24 uur van Daytona wordt verreden op 28 en 29 januari.