F1-plannen Cadillac zitten LMDh-programma niet in de weg

Eerder deze maand maakten Michael Andretti en Cadillac bekend dat ze samen de Formule 1 in willen stappen. Voor Cadillac is het sowieso al een drukke tijd, aangezien het merk op 28 en 29 januari debuteert met zijn nieuwe V-LMDh-wagens in de 24 uur van Daytona. In totaal komen er drie bolides in actie in Florida. Twee wagens van Chip Ganassi, en eentje van Action Express Racing. Een van de rijders bij het team van Ganassi is Renger van der Zande.

Gevraagd of het Formule 1-project van Andretti en Cadillac het sportscar-programma in de weg kan zitten, antwoordt globale vice-president van Cadillac Rory Harvey: “Ne, we hebben super veel zin in die kans. Het proces [van de F1] is in een erg vroege fase. We kijken of we een uiting van interesse kunnen indienen. Vanuit ons perspectief wordt het een aanvulling op wat we doen. We zien het op geen enkele manier een impact hebben."

Harvey legt verder uit. “We hebben historie in het autoracen. Het is meer dan zeventig jaar geleden dat we de motorsport zijn ingestapt en we zijn door de jaren heen erg succesvol geweest in een aantal series. De VS is heel belangrijk voor ons, net als het IMSA-kampioenschap. Daarbij willen we het compleet maken met de gemeenschappelijke regels, waardoor we ook mee kunnen doen in het WEC. We verkopen Cadillacs over de hele wereld en dit geeft ons meer tijd in beeld en een beter bereik op geografische locaties waar we ook willen presteren. En dan zijn we in staat om het rond te maken met de kans die we hier hebben om de Formule 1 in te stappen, als we succesvol zijn. We zien dat als een nieuw stukje in de puzzel en het past bij het merk Cadillac, en bij de erfenis van zowel Cadillac Racing als General Motors Racing.”