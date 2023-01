Andretti en GM kondigen plannen aan voor F1-deelname met Cadillac

Teameigenaar en oud-coureur Michael Andretti is al een tijdje aan het kijken naar een manier om in de Formule 1 te stappen. Zo waren er eerder gesprekken met Sauber Motorsport over een overname van het team dat nu nog als Alfa Romeo op de grid staat. Die onderhandelingen liepen spaak, waarna Andretti de focus verlegde naar het opzetten van een compleet nieuw F1-team en Sauber in zee ging met Audi.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem maakte eerder deze week op Twitter kenbaar dat hij zijn team had opgedragen om te inventariseren welke partijen mogelijk interesse zouden hebben in F1-deelname door een zogenoemde Expressions of Interest-procedure op te starten. Andretti en GM zijn de eersten die hierop reageren door naar buiten te treden met plannen om met een volledig Amerikaans team in de koningsklasse van de autosport te stappen, wat dan met het merk Cadillac moet gaan gebeuren.

“Naar mijn idee beschikken we over alles wat nodig is om een nieuw Formule 1-team te worden”, laat Michael Andretti, voorzitter en CEO van Andretti Global, weten. “En kunnen we waarde toevoegen aan het kampioenschap en voor meer belangstelling zorgen. Ik ben er trots op dat GM en Cadillac besloten hebben om samen met ons dit doel na te streven. GM en Andretti zijn beide geboren uit een liefde voor racen, en nu is er de kans om onze gezamenlijke passie voor de autosport en toewijding aan innovatie te bundelen tot een voorstel voor een nieuw F1-team.”

Het team zal in eerste instantie met een klantenmotor gaan rijden. Een overeenkomst hiervoor zou reeds getekend zijn. Andretti en Cadillac doen samen de rest van de technische ondersteuning. De thuisbasis van het team zou Fishers, Indiana, worden, waar Andretti Global momenteel een nieuw hoofdkwartier laat bouwen. Daarnaast moet er een fabriek in Europa komen, van waaruit ook andere raceactiviteiten van Andretti ondersteund kunnen worden. Andretti is als raceteam al actief in onder andere de IndyCar Series, Formule E en Extreme E.

Ook Cadillac timmert flink aan de weg in de internationale autosport. Zo neemt het merk met Ganassi Racing deel aan het Amerikaanse IMSA en doet het vanaf dit jaar ook mee aan het World Endurance Championship. “Cadillac en F1 zijn beide wereldwijd aan het groeien”, zegt Mark Reuss, president van General Motors. “Ons merk heeft een autosporttraditie die meer dan een eeuw teruggaat en we zouden er trots op zijn als we ons Amerikaans vernuft en design naar de Formule 1 kunnen brengen.”

In welk jaar Andretti Global met Cadillac in de Formule 1 zou kunnen stappen, hangt volgens Michael Andretti van verschillende factoren af. Het zal in elk geval naast goedkeuring van de Formule 1 ook de zegen van de tien bestaande teams moeten krijgen. Daarnaast zal er een bedrag van 200 miljoen dollar moeten worden betaald om de huidige teams te compenseren voor het feit dat de prijzenpot onder meer partijen moet worden verdeeld.

De laatste keer dat er een nieuw team in de Formule 1 kwam, was in 2016, toen het Haas F1 Team zijn entree maakte.

Andretti en Cadillac hebben een gezamenlijke missie. Afbeelding: Andretti Autosport