Later deze maand begint het IMSA WeatherTech Sportscar Championship aan een nieuw tijdperk. Bij de 24 uur van Daytona maakt de GTP-klasse zijn rentree. In die klasse rijden gloednieuwe LMDh-bolides. Bij de eerste editie staan er wagens van Porsche, Acura, BMW en Cadillac aan de start. Vandaag onthulde Cadillac de kleuren van hun drie V-LMDh-auto's.

Alle drie de ontwerpen hebben een andere kleur uit het Cadillac V-Series-symbool, maar de bolides delen wel een overeenkomend logo. De #01-wagen van Chip Ganassi, waarbij Renger van der Zande onderdeel uitmaakt van de crew, valt op met een gouden kleur. De #2-bolide is van blauwe verf voorzien en de #31 Action Express Racing is rood. Vorig jaar had de tweede auto startnummer #02, maar dat is naar een gewone #2 veranderd als eerbetoon aan ‘le Monstre’, een auto van Briggs Cunningham die in 1950 meedeed aan de 24 uur van Le Mans.

“Vanuit een esthetisch standpunt staan de LMDh-regels ons toe om de auto er echt als een Cadillac uit te laten zien”, zegt Chris Mikalauskas, de ontwerper van de buitenkant van de bolides. “Het is erg spannend voor de fans en de echte enthousiastelingen. Elke auto is uniek.” Vice-president Rory Harvey is ook positief. “Cadillac is klaar om het op te nemen tegen de allerbesten in Noord-Amerika en de rest van de wereld, inclusief in een van de zwaarste races ter wereld, de 24 uur van Le Mans. Terwijl Cadillac aan een volledig elektrische toekomst bouwt, brengt de gloednieuwe V-LMDh onze nieuwe prestatietechnologieën verder.”

In 2023 komt Cadillac met twee wagens in actie in het volledige IMSA WeatherTech Sportscar Championship. De #01 van Chip Ganassi wordt bestuurd door Renger van der Zande en Sebastien Bourdais, en achter het stuur van de #31 van Action Express zitten Pipo Derani en Alexander Sims. Zesvoudig IndyCar-kampioen Scott Dixon en Jack Aitken sluiten zich respectievelijk bij de teams aan voor de grote races. De #2 Cadillac rijdt het hele World Endurance Championship-seizoen met Earl Bamber, Alex Lynn en Richard Westbrook, en komt dus eenmalig over voor de race in Daytona. De V-LMDh wordt aangedreven door een ronkende V8-motor gebouwd door Cadillac, samen met het spec hybrid-systeem dat voor alle LMDh’s bedoeld is. Het is de opvolger van de DPi.V.R, die drie keer kampioen werd in het IMSA-kampioenschap, en vier keer op rij de 24 uur van Daytona won.