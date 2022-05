‘Frijns verlaat Envision voor Formule E-avontuur bij Abt’

Robin Frijns leek goed op zijn plaats te zitten bij Envision Racing, het team waar hij sinds 2018 voor racet in de Formule E. De verwachting was dat hij een nieuwe deal zou tekenen bij het team waardoor hij in ieder geval in de eerste jaren van het Gen3-tijdperk zou aanblijven, maar naar verluidt zijn team en coureur het in de onderhandelingen niet eens geworden. Toch hoeft dat niet het einde van Frijns’ Formule E-carrière te betekenen, want volgens The Race staat hij nadrukkelijk in de belangstelling van Abt Sportsline.

Abt was jarenlang als het fabrieksteam van Audi actief in de Formule E, maar na het vertrek van de autofabrikant verdween het team voorafgaand aan dit seizoen van de grid. In 2023 keert Abt echter terug in de elektrische raceklasse tijdens het eerste jaar met de nieuwe Gen3-auto. Een leverancier voor de aandrijflijn heeft het klantenteam nog niet, maar de zoektocht is in volle gang. Dat geldt ook op het rijdersfront. Naar verluidt is er al een mondeling akkoord tussen Abt en Frijns, die in de DTM enkele jaren voor het team heeft gereden en daardoor ook een logische kandidaat is. Dat geldt ook voor Nico Müller, die goede kans maakt om de teamgenoot van Frijns te worden.

Frijns is momenteel bezig met zijn vierde Formule E-seizoen in dienst van Envision Racing. Het eerste seizoen van de samenwerking was tot dusver ook de meest succesvolle, want in jaargang 2018-2019 boekte de Limburger zijn eerste twee zeges op weg naar de vierde plek in het kampioenschap. Ook stond hij dat jaar nog twee keer op het podium. In de afgelopen twee seizoenen werd er niet gewonnen, maar stond Frijns in totaal wel vier keer op het podium. Het nieuwe Formule E-seizoen heeft hij echter uitstekend afgetrapt met drie podiumplaatsen in de eerste zes races. Daardoor staat hij nu op de vierde plaats in het kampioenschap, slechts tien punten achter leider Stoffel Vandoorne.