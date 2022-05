Het Formule E-seizoen loopt voor regerend kampioen Nyck de Vries nog niet zoals gehoopt. Hij pakte in de openingsrace in Saudi-Arabië weliswaar een sterke overwinning, maar daarna kwam de klad erin. In de laatste drie races scoorde de Nederlander slechts één puntje. Die pakte hij anderhalve week geleden tijdens de meest recente krachtmeting in Monaco. In het kampioenschap bezet hij daardoor momenteel met 39 punten de achtste plek met minder dan de helft van het aantal punten dat teamgenoot en WK-leider Stoffel Vandoorne heeft verzameld. Op zijn kans op revanche hoeft De Vries echter niet lang te wachten, want zaterdag en zondag werkt de Formule E twee races af in de Duitse hoofdstad Berlijn.

Voor Mercedes zijn de E-Prixs in Berlijn thuisraces, maar ook ligt het circuit op luchthaven Tempelhof het team goed. De Vries kijkt er dan ook naar uit om weer in zijn bolide te klimmen. “Het is goed om weer te gaan racen na een moeilijk weekend in Monaco. Naar mijn mening hadden we een goed weekend qua snelheid, maar helaas lukte het in de race niet om dit om te zetten in het resultaat en de hoeveelheid punten waarop we hadden gehoopt”, blikt hij kort terug op de race in Monaco. “Het is goed om zo snel weer aan de slag te gaan op een circuit dat historisch gezien goed bij ons team past. Persoonlijk heb ik heel prettige herinneringen aan Berlijn, dus ik kan niet wachten om weer op de baan te verschijnen.”

Teamgenoot Vandoorne wist in Monaco zijn eerste zege van het Formule E-seizoen te pakken en nam hiermee de leiding in het kampioenschap over. Hij onderschrijft de constatering van De Vries dat Mercedes het vaak goed doet in Berlijn. “Ik heb hier al enkele keren op pole-position gestaan en enkele podiumplaatsen gepakt. Ook won ik hier in 2020 mijn eerste Formule E-race, dus je kan zeggen dat het circuit goed bij ons past. Het is echter ook een baantje waarop het fout kan gaan als je de auto niet in de juiste window krijgt. Het asfalt van de oude luchthaven is uniek, dus het is belangrijk om de auto in een window te krijgen waarin die goed werkt. Als dat lukt, dan moeten we in staat zijn om opnieuw vooraan mee te strijden en hopelijk een flinke lading punten te scoren.”