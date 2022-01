De Vries kan pole niet verzilveren: “Waren gewoon te langzaam”

Het nieuwe Formule E-seizoen ging dit weekend in Saudi-Arabië van start met een double-header op het stratencircuit van Riyadh. De eerste race op vrijdag werd gedomineerd door het team van Mercedes en leek lange tijd een prooi te worden voor Stoffel Vandoorne, totdat de Vlaming na een foutje de eerste plek verloor aan teamgenoot Nyck de Vries. De titelverdediger was vervolgens ook de favoriet voor de winst in de tweede race nadat hij zich zaterdagmiddag had verzekerd van de pole. Een tiende plek en een schamel puntje was aan het einde echter het teleurstellende resultaat.

“Lang verhaal kort, we waren gewoon te langzaam”, viel De Vries na afloop maar meteen met de deur in huis. De Mercedes-coureur verloor in de tweede race veel terrein vanwege het laat activeren van de attack mode en een aanvaring met Jean-Eric Vergne, maar een gebrek aan snelheid was volgens de Fries het voornaamste probleem: “We waren misschien wat laat met de activatie van de attack mode, dat heeft misschien wel bijgedragen aan het terreinverlies, maar het is altijd lastig als je niet de snelheid hebt. Daarbovenop verloor ik na een aanvaring [met Vergne] ook nog vier of vijf plaatsen, wat gewoon brute pech was.”

De Vries zocht na afloop echter niet naar excuses, maar stak de hand in eigen boezem: “Uiteindelijk moeten we vooral naar onszelf kijken omdat we gewoon niet snel genoeg waren. Het toont opnieuw aan dat dingen zomaar fout kunnen gaan, ook al heb je tot dat punt een goed weekend. Het zit allemaal zo dicht bij elkaar, waardoor je al snel de boot kunt missen.”

Alles bij elkaar heeft De Vries in Saudi-Arabië 29 punten gescoord, wat hem na het openingsweekend de tweede plek in het klassement oplevert. Edoardo Mortara, de winnaar van de tweede race op zaterdag, reist met 33 punten als klassementsleider af naar de volgende race in Mexico.