Frijns tankt vertrouwen met P2: “Mercedes is niet onverslaanbaar”

Het nieuwe Formule E-seizoen ging dit weekend van start met een double-header in Riyadh. De eerste race op vrijdag werd gedomineerd door het team van Mercedes. Titelverdediger Nyck de Vries begon het seizoen sterk met een overwinning, terwijl stalgenoot Stoffel Vandoorne in het spoor van zijn teamgenoot als tweede aan de finish kwam. Voor Robin Frijns verliep de eerste race een stuk minder voorspoedig. De Maastrichtenaar kreeg het onderweg aan de stok met Oliver Rowland en moest uiteindelijk genoegen nemen met een puntloze zestiende plaats.

Na de teleurstelling op vrijdag was er zaterdag meteen kans op sportieve revanche voor Frijns. Met pole-posiiton voor De Vries was Mercedes opnieuw favoriet, maar met een derde startplek lagen er ook podiumkansen voor Frijns. De Envision-rijder had een goede start en drong even aan bij de van P2 vertrokken Edoardo Mortara, maar na de nulscore op vrijdag besloot Frijns eieren voor zijn geld te kiezen. De Maastrichtenaar zag vervolgens de tweede Venturi van Lucas di Grassi voorbij komen, maar mede met behulp van de attack mode knokte Frijns zich vervolgens terug. Nadat hij eerst landgenoot De Vries te grazen had genomen volgde later ook een knappe inhaalactie op Di Grassi. De Limburger had daarna zijn zitten gezet op de eerste plek van Mortara, maar een safety car-fase gooide roet in het eten. Een tweede plek was daardoor het eindstation voor Frijns, waar hij zeker na de dominantie van Mercedes op vrijdag echter prima mee kon leven.

“Vandaag was best wel geweldig eigenlijk, vooral na die lastige dag gisteren”, blikte Frijns zaterdagavond terug op de tweede race. “Vanaf de derde startplek was het gevecht met de Mercedes heel lastig, maar het ging verrassend goed. Ik voelde me heel erg op mijn gemak in de auto, het team heeft het heel erg goed gedaan.”

Dankzij de overwinning verlaat Mortarta Saudi-Arabië als de klassementsleider, gevolgd door de beide Mercedessen van De Vries en Stoffel Vadoorne. Frijns staat dankzij de podiumfinish op zaterdag zesde na het openingsweekend met een totaal van 18 punten: "Dit geeft ons een flinke boost voor de rest van het seizoen. We hebben laten zien dat Mercedes niet onverslaanbaar is. We moeten blijven werken, maar hopelijk wordt Mexico weer een goed weekend voor ons.”

Over twee weken gaat het Formule E-seizoen verder met de E-Prix van Mexico-Stad op het Autodromo Hermanos Rodriguez.