McLaren in gesprek met Mercedes over overname Formule E-team

Het Formule E-debuut van Mercedes vond pas plaats in het seizoen 2019-2020, maar aan het einde van het huidige seizoen komt er na drie jaar alweer een einde aan het avontuur. Aan het uitblijven van succes lag dat in ieder geval niet, want afgelopen jaar werd Nyck de Vries wereldkampioen en samen met Stoffel Vandoorne behaalde hij ook de constructeurstitel. De Duitse autofabrikant geeft echter de voorkeur aan een langer verblijf in de Formule 1 en verlaat de Formule E, maar hoopt wel een koper te vinden voor de inschrijving. Op die manier blijft het aantal teams in de elektrische klasse op peil. Mercedes is inmiddels in gesprek met enkele partijen over zo’n overname en een van de geïnteresseerden is McLaren.

McLaren heeft in 2020 al kenbaar gemaakt dat het interesse heeft om de activiteiten uit te breiden met een inschrijving in de Formule E. De Britse sportwagenfabrikant heeft begin 2021 zelfs een voorcontract getekend om in het seizoen 2022-2023 toe te kunnen treden tot de klasse. Mogelijk gaat dat gebeuren met de inschrijving die momenteel in handen van Mercedes is. Mercedes-teambaas Ian James heeft sinds februari 2021 meerdere gesprekken gevoerd met McLaren-topman Zak Brown en die gesprekken zijn volgens The Race inmiddels in een volgende fase beland. Tegelijkertijd is ook niet uitgesloten dat McLaren in 2022-2023 met een nieuw team de stap naar de Formule E waagt.

Inschrijving Mercedes mogelijk verder met Nissan-aandrijving

James heeft tegenover The Race bevestigd dat er inderdaad gesprekken worden gevoerd met McLaren, maar dat er ook andere geïnteresseerde partijen zijn. “Wat betreft de Formule E nemen zij momenteel de tijd voordat er een definitief besluit wordt genomen”, zegt hij. “Ik kan niet namens Zak of McLaren spreken, zij zullen de zaken ongetwijfeld heel zorgvuldig analyseren en dan op het juiste moment de juiste beslissing nemen. Sinds die eerste ontmoeting hebben we contact gehouden en zijn we in gesprek geweest, zoals we dat ook met andere partijen hebben gedaan.”

Als het Formule E-team van Mercedes in 2022-2023 onder een andere naam een doorstart maakt, moet het ook op zoek naar een nieuwe leverancier voor de aandrijflijn. De afgelopen jaren ontwikkelde Mercedes die zelf, maar de ontwikkeling van de aandrijflijn voor Gen3-auto’s werd bij de aankondiging van het vertrek stilgelegd. Op dit moment leveren alleen NIO 333 en Nissan geen aandrijflijnen aan andere teams, al wordt Nissan nadrukkelijk in verband gebracht met een samenwerking met het team dat nu nog Mercedes is.